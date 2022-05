OnePlus Nord 2T officieel: alles wat je moet weten over de midranger

Daar is ‘ie dan: de OnePlus Nord 2T. Het nieuwe toestel introduceert verschillende verbeteringen en is binnenkort te koop voor 399 euro. We praten je bij over de telefoon.

OnePlus Nord 2T officieel: dit moet je weten

Al geruime tijd gingen er geruchten rond over de OnePlus Nord 2T en nu is de smartphone officieel aangekondigd. Het toestel komt na de populaire Nord 2, maar OnePlus heeft ‘m bewust niet de Nord 3 genoemd. Daarvoor zijn de verbeteringen te klein en dus krijgen we – net als bijvoorbeeld bij de OnePlus 8T, een T-toestel.

De OnePlus Nord 2T is vanaf 24 mei in Nederland verkrijgbaar en kost 399 euro. Daarmee is de telefoon even duur als de Nord 2 van vorig jaar. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 12GB RAM en 256GB opslag, waarvoor je 499 euro betaalt. Je kan kiezen uit twee kleuren: lichtgroen (Jade Fog) en grijs/zwart (Gray Shadow).

Snellere processor

De OnePlus Nord 2T beschikt over een snellere processor: de Dimensity 1300, de krachtigste chip van fabrikant MediaTek. Volgens OnePlus is de processor in benchmarks ongeveer 10 procent sneller dan de Nord 2, die een Dimensity 1200 heeft. De Nord 2T kan iets beter met zware games overweg en is energiezuiniger.

Daarnaast moet de vernieuwde processor zorgen voor betere foto’s in slechte lichtomstandigheden. De nachtmodus (Nightscape) is hiervoor ook verbeterd. De camera’s zijn precies hetzelfde gebleven: de OnePlus Nord 2T heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-monochroomsensor.

Een fijne functie is de optische beeldstabilisatie (OIS), waardoor de hoofdcamera ook scherpe plaatjes schiet als je handen trillen. De beeldstabilisatie helpt daarnaast bij foto’s maken in het donker en het opnemen van video’s. Verder beschikt de Nord 2T over dezelfde 32 megapixel-selfiecamera als de duurdere OnePlus 10 Pro.

Opladen gaat (iets) sneller

De OnePlus Nord 2T laadt sneller op dan de Nord 2. De smartphone wordt geleverd met een 80 Watt-snellader, terwijl de Nord 2 ‘maar’ een 65 Watt-stekker heeft. Het volledig bijvullen van de 4500 mAh-accu duurt bij de Nord 2T slechts 27 minuten. Heel veel sneller dan de Nord 2 is dit overigens niet, want deze telefoon heeft er 30 minuten voor nodig.

Verder zijn veel features hetzelfde gebleven. De OnePlus Nord 2T heeft opnieuw een 6,43 inch-amoled-scherm met een 90Hz-ververssnelheid. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd en vloeiende beelden kan tonen. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels en linksboven in het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera.

De vingerafdrukscanner zit opnieuw onder het scherm en het toestel heeft stereospeakers, maar geen koptelefoonaansluiting. Je hebt dus een verloopstukje nodig of gebruikt bluetooth om je headset te verbinden. Het is ook niet mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

De nieuwe OnePlus Nord 2T draait op Android 12 met de OxygenOS 12.1-schil van het bedrijf. Deze versie is anders dan de software op de Nord 2 en ietsjes zwaarder, en het uiterlijk is licht aangepast. OnePlus zegt dat de smartphone upgrades krijgt naar Android 13 en 14 en drie jaar beveiligingspatches uitrolt.

OnePlus Nord CE 2 Lite is goedkoper

OnePlus onthult nog een nieuw toestel: de Nord CE 2 Lite. Zoals de naam al verklapt, is het een goedkopere en minder krachtige telefoon. Het is de Lite-versie van de Nord CE 2, die eerder dit jaar werd uitgebracht. De OnePlus Nord CE 2 Lite is vanaf 24 mei te koop en is met een adviesprijs van 299 euro een stuk betaalbaarder dan de Nord 2T.

De Lite-smartphone heeft een 6,59 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het gaat wel om een lcd-display, waardoor beelden er minder mooi uitzien. Het toestel heeft een zuinige Snapdragon 695-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De OnePlus Nord CE 2 Lite onderscheidt zich vooral door de grote 5000 mAh-batterij, die lang mee moet gaan. Het opladen gaat wel een stuk langzamer dan bij de Nord 2T. In het doosje zit een 33 Watt-adapter, die een halfuur nodig heeft om de accu voor de helft te vullen.

Het betaalbare toestel heeft in totaal vier camera’s. Op de achterkant zit een 64 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor. Met de macrocamera kun je kiekjes van heel dichtbij maken, terwijl de dieptesensor helpt bij portretfoto’s. Op de voorkant zit een 16 megapixel-selfiecamera.

Nieuwe oordopjes: OnePlus Nord Buds

Tot slot komt OnePlus met de eerste draadloze oordopjes in de Nord-serie. De OnePlus Nord Buds zijn met 49 euro erg betaalbaar en bieden een lange batterijduur. Op een volle lading kun je zeven uur lang muziek luisteren. Met de oplaadcase wordt dit verlengd naar 30 uur.

De oordopjes zijn water- en zweetbestendig en dus geschikt om mee te sporten, maar bieden geen noise cancelling. Dit is de techniek die omgevingsgeluid wegfiltert. De aanwezige microfoontjes zorgen er wel voor dat je tijdens telefoongesprekken minder last hebt van het achtergrondgeluid.

Dankzij de snellaadfunctie zitten de OnePlus Nord Buds erg rap vol. Leg je de oordopjes tien minuten in het doosje, dan gaan ze weer vijf uur mee.

OnePlus Nord 2T prijs en release

Hieronder zetten we de prijzen en releasedata van de OnePlus Nord 2T, Nord CE 2 Lite en Nord Buds 2 op een rijtje. De smartphones en oordopjes zijn vanaf vandaag (19 mei) te pre-orderen en liggen op dinsdag 24 mei in de Nederlandse winkels.