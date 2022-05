‘OnePlus Nord 2T volledig gelekt, aankondiging op 11 mei’

Volgende week al wordt de OnePlus Nord 2-opvolger aangekondigd aldus nieuwe info. Ook zijn alle OnePlus Nord 2T specificaties verschenen, Android Planet zet ze voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 2T specificaties zijn niet bijster interessant

Via verschillende bronnen is er handenvol informatie verschenen over de komende OnePlus Nord 2T. Zo zou het scherm 6,43 inch groot worden net als zijn directe voorganger de Nord 2. Ook de resolutie van 2400 bij 1080 pixels en verversingsratio van 90 keer per seconde is hetzelfde.

OnePlus kiest ook weer voor een MediaTek-processor, maar wel een gloednieuwe versie. Daardoor is het toestel de eerste met de Dimensity 1300-chip. Verbeteringen qua geheugen zien we niet, dat betekent dat er 8GB RAM en 128GB interne opslag aanwezig zijn. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat wel iets rapper, met maximaal 80 Watt.

De frontcamera vind je in het gaatje in het display en op de achterzijde zijn drie camera’s geplaatst. Daarmee maak je normale kiekjes, groothoekfoto’s van 8 megapixel en voeg je wat extra contrast toe aan foto’s. De primaire sensor is de IMX766 van Sony, die we inderdaad ook al zagen bij de OnePlus Nord 2. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en ook optische beeldstabilisatie is paraat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onthulling op 11 mei?

Dankzij eveneens verschenen afbeeldingen weten we dat de Nord 2T op de markt komt in het grijs en lichtgroen. De prijs zou 399 dollar worden wat overeenkomt met de Nord 2-prijs, die bedroeg hier 399 euro.

Volgens gelinkte bron wordt het toestel volgende week al gepresenteerd: 11 mei. Natuurlijk houden we al het nieuws omtrent deze midranger in de gaten. Tot die tijd kun je onder andere terecht bij onze OnePlus Nord 2 review. We hadden weinig aan te merken en we gaven de smartphone dan ook een dik verdiende acht.

OnePlus levert met de Nord 2 opnieuw een uitstekende midranger af. Eigenlijk is er niet zoveel aan te merken op de smartphone: de camera’s zijn natuurlijk niet zo goed als bij duurdere toptoestellen en de hardware is niet zo krachtig, maar wel dik in orde. In deze prijsklasse doet de smartphone precies wat je zou verwachten.

Het toestel is lekker snel, heeft een mooi scherm en fijne software. Helemaal fijn is de goede accuduur en supersnelle opladen. Dat maakt van de OnePlus Nord 2 opnieuw een echte aanrader, zeker omdat ‘ie met 399 euro lekker betaalbaar is.

Kijk je liever, check dan onderstaande videoreview. Meer interesse in het vlaggenschip? Dan zijn onze ervaringen met de OnePlus 10 natuurlijk ook op onze site te vinden.

Meer lezen over OnePlus: