‘Zo ziet de OnePlus Nord 3 er waarschijnlijk uit’

De presentatie van de OnePlus Nord 3 laat mogelijk niet lang meer op zich wachten. Door een andere aankondiging van OnePlus weten we nu precies hoe de smartphone eruit gaat zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wordt het OnePlus Nord 3-design

Al geruime tijd gaat er geruchten rond over de OnePlus Nord 3, de nieuwste smartphone in de populaire Nord-lijn. Het is nog niet zeker wanneer de telefoon wordt aangekondigd, maar we weten nu waarschijnlijk wel precies wat het design wordt. OnePlus heeft in thuisland China namelijk de Ace 2V aangekondigd.

Volgens een eerder gerucht zou OnePlus deze Ace 2V in Europa omdopen tot de Nord 3. Dat zou overigens niet eens zo gek zijn; smartphonefabrikanten kiezen er vaker voor om een toestel uit het buitenland te rebranden voor de Europese markt. Het uiterlijk wordt doorgaans niet aangepast en daarom krijgen we nu een goed beeld van de aanstaande Nord 3.

De OnePlus Ace 2V

We zien dat OnePlus het camera-eiland van de Nord 2 en Nord 2T heeft geschrapt. De camera’s van de verwachte Nord 3 komen daarentegen los uit de behuizing. Dit ontwerp kennen we ook van recente Samsung-telefoons, zoals de Galaxy S23. Ook deze toestellen kiezen voor een simpeler uiterlijk met losse cameralenzen, dat best fraai oogt.

Ook vallen de rechte zijkanten van de behuizing op. Bij de Nord 2 en Nord 2T zijn de randen licht afgerond. Daarnaast zien we een alert slider om gemakkelijk tussen geluidsprofielen te schakelen. Op de officiële afbeeldingen zien we tot slot twee uitvoeringen van de smartphone: eentje met een zwarte behuizing en een versie in het groen/blauw.

Verwachte specificaties

De OnePlus-telefoon krijgt vermoedelijk een groter scherm dan zijn voorganger, van 6,74 inch. OnePlus kiest voor een amoled-display met een hogere ververssnelheid van 120Hz (in plaats van 90Hz) en full-hd-resolutie. De randen rondom het scherm zijn dun en bovenaan – in het midden – is er een klein gat voor de selfiecamera.

Onder de motorkap van de Nord 3 zit een MediaTek Dimensity 9000-processor en een forse 5000 mAh-batterij. Het opladen gaat waarschijnlijk met maximaal 80 Watt, net als bij de Nord 2T van vorig jaar. Dit toestel kan met de meegeleverde snellader in minder dan 30 minuten de accu volledig opladen. De 2T heeft overigens wel een kleinere batterij van 4500 mAh.

Tot slot zou de OnePlus-smartphone voorzien zijn van een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Aan de voorkant zit een 16 megapixel-selfiecamera. De telefoon draait op Android 13 met de OxygenOS-software van OnePlus.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en Twitter.

Lees meer OnePlus-nieuwtjes: