‘Gelekte foto’s laten design van OnePlus Nord 3 zien’

De populaire OnePlus Nord 2T van vorig jaar krijgt mogelijk snel een opvolger. De vermeende Nord 3 is te zien op foto’s die online zijn gezet.

Bekijk de gelekte OnePlus Nord 3-foto’s

OnePlus kondigt binnenkort misschien een nieuwe Nord-smartphone aan. Op Twitter zijn foto’s geplaatst van wat de OnePlus Nord 3 zou zijn. Deze smartphone is eerder gelekt en moet de populaire Nord 2T van vorig jaar opvolgen. De beelden komen van het (nogal onbekende) Twitter-account @realMlgmXyysd.

Op de foto’s is de OnePlus Nord 3 te zien, met twee grote cameralenzen achterop én twee led-flitsers. Ook de verpakking en meegeleverde oplader worden getoond. De smartphone heeft een grijze behuizing, maar vermoedelijk wordt ‘ie in meer kleuren uitgebracht. We zien ook de bekende alert slider en een infraroodsensor.

Het scherm heeft dunne randen en een formaat van 6,74 inch. Daarmee is de Nord 3 een stuk groter dan de Nord 2 en 2T, die allebei een scherm van 6,43 inch hebben. De resolutie ligt naar verluidt op 2772 bij 1240 pixels en in het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera. Die zou foto’s maken in 16 megapixel.

De Nord 3 lijkt sterk op de OnePlus Ace 2V, die eerder dit jaar in China is aangekondigd. Dat is overigens niet zo gek, want OnePlus zou de Ace 2V in Europa willen omdopen tot de Nord 3. Het bedrijf kiest er vaker voor om een toestel uit het buitenland te rebranden voor de Europese markt.

Wat we nog meer weten

Ook zijn de meeste specificaties van de OnePlus Nord 3 inmiddels bekend. De telefoon beschikt volgens geruchten over een MediaTek Dimensity 9000-processor met maximaal 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. We denken dat het bedrijf ook een goedkopere versie met 8/128GB geheugen uitbrengt.

De Nord 3 draait hoogstwaarschijnlijk op Android 13 met de OxygenOS-software van OnePlus. De accu is naar verluidt 5000 mAh groot en kan snelladen met maximaal 80 Watt. De Nord 2T laadt op met dezelfde snelheid, waardoor het toestel in ongeveer 30 minuten van 0 naar 100 procent gaat. De 2T heeft daarentegen wel een kleinere batterij van 4500 mAh.

OnePlus zou kiezen voor een 50 megapixel-hoofdcamera op de Nord 3. Die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Daarmee verandert er op papier niets ten opzichte van de Nord 2T, al zou de fabrikant kunnen kiezen voor andere sensoren.

