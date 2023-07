Kijken maar: livestream van de OnePlus Nord 3-onthulling

Benieuwd wat het nieuwste toestel van OnePlus allemaal te bieden heeft? Kijk dan vanaf 15.30 mee met de OnePlus Nord 3 livestream! Tijdens dat event krijgen we namelijk alles te horen over die smartphone.

Update: de OnePlus Nord 3 is officieel aangekondigd! Lees ook:

Kijk mee met de OnePlus Nord 3 livestream

OnePlus presenteert vanmiddag de langverwachte OnePlus Nord 3. Vanaf 15.30 Nederlandse tijd kun je meekijken met de livestream. De nieuwe midranger wordt dan uitgebreid getoond, zodat we echt alles over het toestel te weten komen. Over het toestel gaan al maanden allerlei geruchten de ronde, zodat we er stiekem al heel veel over weten.

Geen tijd om live mee te kijken? Geen probleem natuurlijk, gewoon een kwestie van Android Planet in de gaten houden, want daar verschijnt direct al het OnePlus Nord 3-nieuws!

OnePlus Nord 3: dit weten we al

De laatste tijd zijn we al heel wat te weten gekomen over de Nord 3. Zo verschijnt het toestel in het matzwart en glimmend groen en zien we op de achterzijde twee grote camera-openingen, waarin in totaal drie camera’s verwerkt zijn. Het toestel krijgt platte zijkanten en bevat twee flitsers op de achterzijde.

Ook het bekende fysieke schuifje om snel te wisselen tussen geluidsprofielen is weer aanwezig. Er wordt gesproken over een hoofdcamera van 50 megapixel, bijgestaan door een groothoekcamera en onnodige dieptesensor.

Het scherm wordt een maatje groter dan zijn voorgangers en het kloppende hart is een processor van MediaTek. Daarbij zou er een accu aan boord zijn van 5000 mAh, die zou kunnen opladen met maximaal 80 Watt. OnePlus liet eerder al weten het toestel op de markt te brengen met Android 13. In de toekomst krijgt ‘ie drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

