‘Zien: officiële afbeeldingen van de aankomende OnePlus Nord 3’

Een bekende bron heeft officiële OnePlus Nord 3-afbeeldingen online gezet. Zo weten we precies hoe de nieuwe midranger eruitziet, hoewel we dat stiekem al wisten.

OnePlus Nord 3 afbeeldingen: dit valt er op

Via WinFuture zijn afbeeldingen verschenen van de aankomende OnePlus Nord 3. Het gaat om plaatjes van het Europese model, dat zal verschijnen in twee kleuren: zwart en groen. Het is hetzelfde toestel als de OnePlus Ace 2V, die al even te koop is in China. Zodoende wisten we stiekem al wat de Nord 3 heeft te bieden qua specificaties en uiterlijk.

Aan de rechterkant is de aan-/uitknop geplaatst en ook zien we daar een alert slider. Met dit handige schuifknopje wissel je snel tussen geluidsprofielen, een functie waar OnePlus bekend om staat. Aan de linkerzijde vind je de volumeknoppen en de onderkant biedt plaats aan de usb c-poort, simkaartslot en speaker.

Op de achterkant zien we twee grote ronde lenzen, maar in totaal zijn daarin drie camera’s geplaatst. Of de bezel – het randje om het scherm – volledig symmetrisch is blijft onduidelijk. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij de Nothing Phone (1).

Dit heeft de OnePlus Nord 3 te bieden

Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 9000-chip met ondersteuning voor 5G. Het topmodel is uitgerust met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en het scherm is 6,74 inch groot. Het gaat om een kleurrijk amoled-paneel met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

Er is gekozen voor een accu van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 80 Watt. Foto’s maak je met de hoofdcamera van 50 megapixel of de groothoeklens van 8 megapixel. Tot slot is er nog een macrosensor aan boord, die wordt gebruikt voor het maken van close-ups van bijvoorbeeld insecten of bloemen. Het toestel draait op Android 13 met de OxygenOS-schil van OnePlus.

Het precieze updatebeleid van het toestel is onbekend, maar we gaan uit van twee grote Android-updates en nog eens drie jaar beveiligingspatches. Wat het toestel moet gaan kosten is ook nog de vraag. Zijn directe voorganger, de OnePlus Nord 2, stamt alweer uit juli 2021 en kwam op de markt vanaf 399 euro. De Nord 2T werd in mei 2022 uitgebracht met dezelfde adviesprijs.

