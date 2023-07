OnePlus Nord 3 officieel: alles over de grote middenklasser

Eindelijk is ‘ie er dan: de OnePlus Nord 3. De gloednieuwe midranger is duurder dan zijn voorgangers, maar ook flink verbeterd. In dit artikel praten we je helemaal bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 3 officieel aangekondigd

De OnePlus Nord 3 kwam de afgelopen weken al regelmatig voorbij in geruchten en nu is de smartphone officieel onthuld. Het nieuwe toestel volgt de Nord 2T van vorig jaar op. Waar de Nord 2T slechts kleine verbeteringen ten opzichte van de Nord 2 doorvoerde, is de Nord 3 flink vernieuwd.

De OnePlus Nord 3 is vanaf nu te bestellen in Nederland en ligt op 12 juli in de winkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 449 euro en daarmee is ‘ie 50 euro duurder dan zijn voorgangers. Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar OnePlus verkoopt ook een versie met 16/256GB geheugen. Die kost 549 euro.

Je kan kiezen uit twee kleuren: Misty Green (licht groen/blauw) en Tempest Gray (zwart). De groene versie heeft een glimmende afwerking, terwijl bij de zwarte variant de achterkant juist mat is afgewerkt.

Groter scherm, snellere hardware

De OnePlus Nord 3 heeft een groter scherm dan zijn voorgangers. Het display is 6,74 inch groot en heeft een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De Nord 2 en Nord 2T moesten het doen met een 6,43 inch-scherm en resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Het display is niet alleen groter, maar heeft ook een hogere ververssnelheid van 120Hz. Daardoor voelt de smartphone sneller aan en ogen animaties nog iets vloeiender. Rond het display zitten dunne randen en bovenin zien we een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera. Ook heeft de Nord 3 hdr-ondersteuning voor streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video.

Daarnaast is de Nord 3 uitgerust met een nieuwe MediaTek Dimensity 9000-processor. Die is volgens OnePlus sneller en energiezuiniger dan de chip in de Nord 2T. De grafische prestaties zijn ook verbeterd bij het spelen van games. Zoals gezegd stopt OnePlus hier 8/16GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte bij.

De OnePlus Nord 3 heeft een behuizing met rechte zijkanten en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Dankzij de IP54-certificatie kan de smartphone tegen stof en en een plens water, maar helemaal waterdicht is ‘ie niet. Ook aanwezig zijn stereospeakers, bluetooth 5.3 en een nfc-chip voor contactloze betalingen.

Alert slider en betere camera’s

Op de zijkant van de OnePlus Nord 3 zit weer een alert slider. Dit is een fysiek schuifje waarmee je het toestel op stil, geluid of trillen zet. Hierdoor hoef je het scherm niet aan te raken om het volume aan te passen. Bij de OnePlus 10T liet het bedrijf dit knopje opeens weg, maar op de OnePlus 11 (van eerder dit jaar) zit ‘ie er wel.

De OnePlus Nord 3 beschikt over drie camera’s op de achterzijde. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft dezelfde sensor als de duurdere OnePlus 11, wat voor betere foto’s moet zorgen. De camera heeft ook optische beeldstabilisatie en zou betere kiekjes in het donker maken.

Daarnaast is er een 8 megapixel-groothoeklens met een beeldhoek van 112 graden. Dat is iets minder dan de 120 graden bij vorige Nord-telefoons, maar dit moet ervoor zorgen dat het beeld aan de zijkanten van groothoekfoto’s minder vertekent.

Tot slot is de Nord 3 voorzien van een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups, van bijvoorbeeld insecten of planten. Verder is het mogelijk om 4K-video’s in 60 frames per seconde op te nemen.

Grotere batterij en snelladen

Onder de motorkap van de Nord 3 zit een grote accu van 5000 mAh. Dat is 500 mAh meer dan bij de Nord 2(T), al is het scherm ook groter. OnePlus levert standaard een 80 Watt-oplader mee en daarmee kun je de telefoon in een kwartier voor 60 procent opladen.

Een volledige oplaadbeurt neemt 32 minuten in beslag. Dat is vijf minuten langzamer dan de Nord 2T, al is het verschil natuurlijk maar klein. Draadloos opladen ontbreekt.

Meer Android-updates

De OnePlus Nord 3 draait uit de doos op Android 13 met versie 13.1 van de OxygenOS-schil. De ‘skin’ van OnePlus lijkt niet meer op de standaardversie van Android, maar moet denken aan de software van Oppo. Alles oogt drukker en de schil is ook zwaarder.

Wel belooft OnePlus de Nord 3 van meer updates te voorzien. De smartphone krijgt drie grote Android-versie-updates, tot en met Android 16. Beveiligingspatches verschijnen vier jaar lang en worden om de maand uitgebracht. Bij de Nord 2 en 2T beloofde OnePlus maar twee Android-upgrades en drie jaar aan beveiligingspatches.

OnePlus Nord 3 prijzen en release

De OnePlus Nord 3 is vanaf nu te bestellen en de release vindt op 12 juli plaats. Het instapmodel kost 449 euro en de versie met meer werkgeheugen 549 euro. Tijdelijk kun je de krachtigere versie voor minder geld in huis halen.

Bestel je de OnePlus Nord 3 in de maand juli, dan betaal je 499 euro voor de versie met 16GB RAM en 256GB opslagruimte. Na deze maand geldt weer de adviesprijs van 549 euro.

Koop je de Nord 3 voor 12 juli, dan krijg je ook een setje OnePlus Nord Buds 2 cadeau. Dit zijn draadloze oordopjes met noise cancelling die normaliter 69 euro kosten.