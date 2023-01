‘OnePlus Nord 3 komt eraan: release waarschijnlijk rond juni’

De OnePlus 11 is niet de enige OnePlus-telefoon die we de komende maanden kunnen verwachten. Het bedrijf werkt ook aan een betaalbaar toestel in de vorm van de Nord 3.

‘OnePlus Nord 3 release rond juni’

OnePlus is druk bezig met een nieuwe Nord-smartphone: de Nord 3. De telefoon moet de Nord 2T van vorig jaar opvolgen en zou op dit moment worden getest in India. Dat meldt de website MySmartPrice op basis van betrouwbare bronnen. De smartphone zou de codenaam ‘Larry’ hebben.

Volgens de website kunnen we de OnePlus Nord 3 in juni of juli verwachten, waarbij we er vanuit gaan dat ‘ie ook in de Benelux verschijnt. De Nord 2, de directe voorganger van de Nord 3, werd in 2021 in juli uitgebracht. De Nord 2T verscheen vorig echter al in mei. Een aankondiging van de Nord 3 in juni klinkt dus niet zo onlogisch.

De OnePlus Nord 2T

Het betekent wel dat we nog even op de smartphone moeten wachten. Voordat het zover is, kondigt OnePlus eerst zijn high-end vlaggenschip aan. De OnePlus 11 is onlangs in China onthuld en komt volgende maand naar Europa. Op 7 februari vindt een evenement plaats, waar we te horen krijgen wanneer de telefoon naar Nederland komt en wat ‘ie gaat kosten.

Wat we weten over de Nord 3

Over de OnePlus Nord 3 is nog niet zo heel veel bekend. Volgens eerdere geruchten zou het toestel een 6,7 inch-scherm krijgen, met een full-hd-resolutie en hogere ververssnelheid van 120Hz. De Nord 2 en Nord 2T hebben een iets minder vloeiend 90Hz-display. Verder zou de verwachte smartphone een snelle processor krijgen van MediaTek.

De Nord 2T is sinds vorig jaar verkrijgbaar en lijkt sterk op de Nord 2, maar beschikt natuurlijk wel over een aantal verbeteringen. Zo heeft de telefoon een snellere processor, laadt ‘ie vlotter op en is de camera beter. Met name in het donker maakt de Nord 2T iets betere foto’s. Meer weten? Je leest er alles over in de uitgebreide OnePlus Nord 2T review.

De OnePlus Nord 2T is voor 90 procent dezelfde telefoon als de Nord 2 en stiekem hadden we toch op meer vernieuwing gehoopt. De processor is niet merkbaar sneller, het 80 Watt-snelladen biedt nauwelijks meerwaarde en de software is minder fijn in gebruik dan bij de vorige Nord.

Desondanks blijft de Nord 2T voor 399 euro een erg goede smartphone. Je krijgt veel voor weinig en écht grote minpunten zijn er niet. Mocht je op zoek zijn naar een vlot toestel voor relatief weinig geld, dan is de Nord 2T zeker een aanrader. Maar, mocht je nu al een Nord 2 hebben, dan is er geen enkele reden om te upgraden.

