‘OnePlus Nord 3 krijgt beter scherm en kan sneller opladen’

Wat worden de specificaties van de OnePlus Nord 3? Door een nieuw gerucht krijgen we een beter beeld van de verwachte smartphone.

‘OnePlus Nord 3-scherm met 120Hz’

Onlangs is de OnePlus 11 gepresenteerd, het gloednieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Daar blijft het niet bij, want we verwachten ook de OnePlus Nord 3. Deze midrange-smartphone, die de populaire Nord 2(T) opvolgt, moet ergens in de komende maanden verschijnen.

Van de telefoon zijn nu enkele specificaties opgedoken. De informatie komt van de onbekende Twitter-lekker Gadgetsdata en nemen we daarom met een korreltje zout. De OnePlus Nord 3 zou een 6,5 inch-scherm hebben met een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz. De Nord 2 en Nord 2T hebben allebei een iets kleiner 6,43 inch-display met 90Hz, dus de Nord 3 gaat erop vooruit.

De OnePlus Nord 2 uit 2021

Een andere verbetering heeft te maken met de oplaadsnelheid. De Nord 3 kan mogelijk – net als de OnePlus 11- snelladen met maximaal 100 Watt. De batterij is volgens de bron 4500 of 5000 mAh groot, wat waarschijnlijk betekent dat de telefoon maar een halfuur nodig heeft om helemaal op te laden. Bij de OnePlus 11 (die een 5000 mAh-accu heeft) duurt een volledige oplaadbeurt slechts 25 minuten.

Meer over de Nord 3 van OnePlus

Verder is de OnePlus Nord 3 mogelijk voorzien van een Dimensity 8100 Max- of Dimensity 8200-processor van fabrikant MediaTek. Op cameragebied zou OnePlus kiezen voor een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en een onduidelijke 2 megapixel-sensor. Laatstgenoemde is hoogstwaarschijnlijk een macrocamera of dieptesensor.

Het is onbekend wanneer OnePlus de nieuwe telefoon presenteert. De Nord 2T verscheen vorig jaar in mei, terwijl de Nord 2 in het jaar daarvoor in juli werd uitgebracht. Beide telefoons kregen een adviesprijs van 399 euro en hoorden bij de beste betaalbare toestellen van dat moment.

Tot die tijd moeten we het doen met de OnePlus 11. De high-end smartphone kost 829 euro en is daarmee goedkoper dan zijn voorganger, de OnePlus 10 Pro. Deze week gaat de smartphone in de verkoop. Meer weten? Lees onze uitgebreide OnePlus 11 review, waarin we je alles vertellen over het toestel. Check ook de video hieronder.

