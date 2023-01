‘Dit zijn de eerste specificaties van de OnePlus Nord 3’

Online zijn specificaties van de vermeende OnePlus Nord 3 verschenen. Het aanstaande toestel zou een veel groter scherm hebben dan zijn voorgangers.

‘OnePlus Nord 3 specificaties gelekt’

Binnenkort komt de OnePlus 11 uit in Europa, maar later dit jaar verschijnt ook weer een nieuwe Nord-smartphone. Van deze Nord 3 zijn nu de eerste specificaties en een schematische tekening gelekt. De informatie komt smartphone-insider Digital Chat Station, die vaker details deelt over onaangekondigde smartphones.

Zoals te zien is op het plaatje hieronder krijgt de OnePlus Nord 3 een groot scherm met dunne randen en een klein cameragat bovenaan. De opvolger van de Nord 2T heeft daarnaast drie camera’s achterop en weer een alert slider. Dit fysieke knopje – waarmee je tussen geluidsprofielen schakelt – liet OnePlus bij de 10T weg.

Volgens de informatie heeft de Nord 3 een fors scherm van 6,74 inch. Dat is een stuk groter dan de displays van de Nord 2 en Nord 2T, die 6,43 inch meten. Het scherm zou ‘plat’ zijn; er zijn dus geen afgeronde randen aanwezig. De ververssnelheid ligt naar verluidt op 120Hz en dat is een verbetering ten opzichte van de Nord 2(T), die het met 90Hz moeten doen.

Verder zou de nieuwe OnePlus-telefoon beschikken over een MediaTek Dimensity 8200-processor. De hoofdcamera moet een resolutie van 50 megapixel hebben. Daarnaast is de Nord 3 mogelijk voorzien van een 8 megapixel-groothoeklens en nog een 2 megapixel-lens. Verder heeft de bron het over een accu van 4500 of 5000 mAh, 100 Watt-snelladen en Android 13.

Opvolger van de Nord 2T

De Nord 3 volgt de Nord 2T op die vorig jaar in mei is uitgebracht. De Nord 2T lijkt sterk op zijn voorganger, de Nord 2, maar beschikt wel over een aantal verbeteringen. Zo is de smartphone een fractie sneller en maakt de camera betere foto’s in het donker. De telefoon krijgt – omdat ‘ie nieuwer is – ook langer Android-updates.

Verder laadt de Nord 2T een stukje sneller op dankzij de 80 Watt-snellaadoptie. Hierdoor heeft de telefoon maar 27 minuten nodig om een compleet lege accu weer vol te pompen. Ter vergelijking: de OnePlus 11 kan snelladen met 100 Watt en zit in 25 minuten weer helemaal vol.

