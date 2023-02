‘Dit zijn alle specificaties van de aankomende OnePlus Nord 3’

De Nord-serie van OnePlus staat bekend om degelijke prestaties voor een aantrekkelijke prijs. Nu liggen de specificaties van het aankomende model – de Nord 3 – op straat en ze zijn niet mis. Lees er hier alles over.

OnePlus Nord 3: gelekte specificaties tonen snelle chip

De OnePlus Nord 2 uit 2021 was een degelijke smartphone en ook de Nord 2T van vorig jaar liet een positieve indruk achter. Lekker OnLeaks wist de specificaties van het volgende Nord-model te bemachtigen en plaatste ze online, samen met MySmartPrice. Daardoor weten we dat de OnePlus Nord 3 is uitgerust met een vlotte chip, helder scherm en flinke accu.

De Nord 3 wordt aangedreven door een Dimensity 9000-chip van MediaTek. Die chip zit onder meer in de Vivo X90 en X90 Pro en is te vinden in Oppo’s nieuwe vouwtelefoon: de Find N2 Flip. Met de MediaTek-chip moet de Nord 3 snel genoeg zijn voor dagelijks gebruik en mobiele games.

Helder scherm, grote batterij en drie camera’s achterop

Die interne hardware is ook wel nodig, want de nieuwe Nord heeft een 6,72 inch amoled-scherm dat zich tot 120 keer per seconde ververst. Ook dat draagt bij aan een soepele gebruikservaring. Er is keuze tussen 8 of 16GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

Achterop vind je drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrosensor. Die laatste had OnePlus – als het aan ons ligt – achterwege mogen laten. Helaas zien we geen losse telelens om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Er zit naar verluidt een flinke accu in de Nord 3. De batterij heeft namelijk een capaciteit van 5000 mAh. Daarmee houd je het waarschijnlijk een ruime dag vol. Heb je toch meer stroom nodig? Dan laad je de smartphone op met maximaal 80 Watt. De OnePlus 10 Pro met dezelfde accugrootte en laadsnelheid gaat van leeg naar vol in een ruim half uurtje.

Software en prijs

Naar verwachting draait de Nord 3 uit de doos op Android 13. Daaroverheen legt OnePlus de OxygenOS-schil voor meer functies en een andere vormgeving. Hoeveel updates de smartphone krijgt, is niet bekend. Bij de Nord 2T zijn dit twee grote Android-updates en drie jaar aan beveiligingsupdates. We gaan uit van minimaal hetzelfde voor de Nord 3.

Het is nog onduidelijk hoeveel de OnePlus Nord 3 gaat kosten. De vorige Nord 2 en 2T kocht je voor 399 euro. De 2T was vanaf eind mei 2022 in Nederland te koop. We verwachten dat de Nord 3 rond dezelfde tijd dit jaar verschijnt.

