‘OnePlus Nord 3 krijgt groot scherm en laadt supersnel op’

Er zijn specificaties verschenen van een nog onbekende smartphone van OnePlus. Daarbij zou het weleens kunnen gaan om de opvolger van de populaire OnePlus Nord 2.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus Nord 3 specificaties liggen op straat’

De bekende Weibo-gebruiker Digital Chat Station heeft de vermeende specificaties van de OnePlus Nord 3 naar buiten gebracht. Dit toestel zou uit moeten komen in de zomer en is de directe opvolger van de OnePlus Nord 2. Voor dit toestel zou OnePlus weer kiezen voor een processor van fabrikant MediaTek. Het gaat om de Dimensity 8100, die onlangs is onthuld.

Er is maximaal 12GB werkgeheugen aan boord en 256GB opslagruimte. Het scherm van de smartphone is vermoedelijk 6,7 inch groot. Daarbij is gekozen voor een amoled-display met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

Dat is een flink stuk groter dan het display van de Nord 2 en qua diagonaal hetzelfde als het nieuwste vlaggenschip, de OnePlus 10 Pro. Een frontcamera, met een resolutie van 16 megapixel, vind je in het kleine gaatje in de linker bovenhoek. Onder het scherm is ook nog een optische vingerafdrukscanner verstopt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vier camera’s, supersnel opladen

Op de achterkant zitten waarschijnlijk drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Foto’s schiet je echter in een lagere resolutie, omdat meerdere pixels worden samengesmolten. Dat komt kiekjes die je maakt ten goede qua details, contrast en kleur.

De andere camera’s hebben resoluties van 8 en 2 megapixel. Waarschijnlijk gaat het om een groothoekcamera en een diepte- of monochroomsensor. De eerstgenoemde gebruik je voor portretfotografie, de tweede om meer contrast toe te voegen aan foto’s. De Nord 2 heeft een batterij van 4500 mAh en die capaciteit blijft hetzelfde. Wel wordt opladen een stuk sneller, want dat zou kunnen met maximaal 150 Watt.

Prijs nog onbekend

Wat het toestel moet gaan kosten is nog de vraag. De OnePlus Nord 2 kwam op de markt vanaf 399 euro en kost inmiddels enkele tientjes minder. Benieuwd naar onze ervaringen met die prima smartphone check dan natuurlijk de OnePlus Nord 2 review of onderstaande video.

Meer over OnePlus: