Download: OnePlus Nord 3 krijgt nu eerste update

OnePlus heeft de eerste update uitgebracht voor de Nord 3. Daarmee krijgt de midranger de nieuwste Android-beveiligingspatch en andere verbeteringen.

Heb je onlangs een OnePlus Nord 3 aangeschaft? Dan kun je nu de eerste belangrijke update voor het toestel downloaden. De nieuwe versie is 469MB groot en bevat onder andere de Android-beveiligingspatch van juli 2023. Daarmee is de Nord 3 weer helemaal up-to-date.

In de changelog meldt OnePlus ook dat er cameraverbeteringen worden doorgevoerd. We weten echter niet op welk gebied de camera’s nu beter moeten presteren. Verder zijn er optimalisaties doorgevoerd die zorgen dat de accu van de Nord 3 langer meegaat. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Je krijgt automatisch een melding als de update voor jouw Nord 3 beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe versies te checken. Dat doe je door de instellingen te openen, naar ‘Over apparaat’ te gaan en bovenaan op de blauwe knop met ‘OxygenOS’ te tikken. Vervolgens zie je de nieuwste update direct verschijnen.

De Nord 3 van OnePlus draait uit de doos op Android 13 en kan rekenen op langere software-ondersteuning. De fabrikant belooft de telefoon vier jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. Ook verschijnen in de toekomst drie nieuwe Android-versies voor het toestel: Android 14 tot en met Android 16.

Meer over de Nord 3

De Nord 3 is de opvolger van de populaire Nord 2 en Nord 2T. De smartphone is 50 euro duurder dan zijn voorgangers, maar ook flink verbeterd. Zo heeft het toestel een mooier en groter scherm, snellere hardware, een langere accuduur en betere camera’s. Ook het design is vernieuwd.

In de uitgebreide OnePlus Nord 3 review lees je alles over de nieuwe midranger. De conclusie check je alvast hieronder. Kijk je liever? We hebben ook een videoreview gemaakt.

De OnePlus Nord 3 is een goede en complete midranger waarvoor je niet de hoofdprijs betaalt. Hij is lekker snel, ziet er strak uit en heeft een lange accuduur. We hebben de smartphone dan ook met plezier gebruikt.

Minpunten zijn er helaas ook. Het grotere scherm maakt de telefoon nogal lomp en de camera’s zijn prima voor een telefoon in deze prijsklasse, maar niet buitengewoon goed. Ook is het jammer dat de achterkant nogal spiegelt en erg gevoelig is voor vingerafdrukken.

Verder is het verbeterde updatebeleid een groot pluspunt. Toch is het vooral de software zelf die tegenvalt. Door de zwaardere schil voelt de Nord 3 niet echt als een OnePlus-telefoon aan, en dat haalt de magie van vorige Nords toch een beetje weg.

