OnePlus Nord 3 updates: zo lang wordt de smartphone bijgewerkt

De OnePlus Nord 3 is op veel punten beter dan zijn voorganger, maar krijgt ook meer Android-updates. Hoe zit dat precies? Je leest het hier.

OnePlus heeft de Nord 3 aangekondigd, een nieuwe midranger die de populaire Nord 2 en Nord 2T opvolgt. De smartphone ligt binnenkort (12 juli) in de winkels en is op hardwaregebied flink verbeterd. Maar, ook met de software zet OnePlus een stap in de juiste richting.

De Nord 3 krijgt langer updates dan voorgaande Nord-smartphones. OnePlus belooft het toestel van drie grote Android-versie-upgrades te voorzien. Bij de Nord 2 en 2T waren dit er slechts twee. Ook de nieuwe Nord rekenen op vier jaar aan beveiligingspatches, die problemen in Android oplossen en kwaadwillenden buiten de deur houden.

Android-versie-updates : tot en met Android 16

: tot en met Android 16 Beveiligingspatches: tot juli 2027

De Nord 3 draait uit de doos op Android 13 en wordt dus bijgewerkt tot en met Android 16. Later dit jaar brengt Google Android 14 uit, al duurt het dan nog wel even totdat de Nord 3 ook de update krijgt.

OnePlus rolt zoals gezegd vier jaar lang beveiligingspatches uit. Die verschijnen om de maand. De Nord 3 wordt overigens niet zo lang ondersteund als de high-end OnePlus 11. Deze telefoon ontvangt vier grote Android-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches. Daar betaal je wel voor, want de OnePlus kost op dit moment nog ruim 700 euro.

Dit is de Nord 3 van OnePlus

De OnePlus Nord 3 is met een adviesprijs van 449 euro duurder dan zijn voorgangers, maar daar staan wel veel verbeteringen tegenover. Zo heeft de smartphone een groter 6,74 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt.

Daarnaast beschikt de Nord 3 over een snellere MediaTek Dimensity 9000-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook verkoopt OnePlus een versie met liefst 16GB aan werkgeheugen en 256GB opslag. Daar betaal je 549 euro voor, al kost deze variant in de maand juli 499 euro.

Verder is de OnePlus Nord 3 uitgerust met een verbeterde 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en een 16 megapixel-selfiecamera. De accu is met 5000 mAh groter dan bij de Nord 2(T) en laadt op met maximaal 80 Watt. Het duurt ongeveer een half uur om de telefoon volledig op te laden.

Wil je meer weten? In de uitgebreide OnePlus Nord 3 review vertellen we je alles over de smartphone en de plus- en minpunten. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder.

