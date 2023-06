OnePlus Nord 3 op komst: dit zijn al onze verwachtingen

Het lijkt er op dat de aankondiging van de OnePlus Nord 3 voor de deur staat. Daarom zetten we in dit artikel alvast alle verwachtingen op een rijtje. Lees je mee?

Verwachtingen voor de OnePlus Nord 3

Eerder dit jaar werd de OnePlus 11 uitgebracht, maar we wachten ook al een tijdje op een nieuwe Nord-smartphone. De Nord 3, die de Nord 2T en Nord 2 moet opvolgen, is de laatste tijd meerdere keren uitgelekt. Het is nog onduidelijk wanneer de telefoon precies wordt aangekondigd, maar de verwachting is dat dit niet lang meer duurt.

Door alle lekken hebben we al een goed beeld van de OnePlus Nord 3. Zo wordt de smartphone weer een stukje sneller en ziet hij er iets anders uit dan zijn voorgangers. Meer weten? We zetten de verwachtingen op een rijtje, dus laten we gauw beginnen.

1. Design

Een bekende en betrouwbare bron heeft afbeeldingen van de OnePlus Nord 3 gepubliceerd. Het gaat om officiële marketingplaatjes die het toestel in vol ornaat laten zien. De smartphone verschijnt in twee kleuren (zwart en groen) en heeft twee grote cameralenzen achterop. Daar zitten echter drie camera’s in, waarover zometeen meer.

Ook vallen de rechte zijkanten van de behuizing op. Bij de Nord 2 en Nord 2T zijn de randen licht afgerond. Daarnaast weten we dat de nieuwe telefoon weer een alert slider heeft. Met dit fysieke schuifje zet je de Nord 3 gemakkelijk op stil of trillen, en hoef je dus niet eens het scherm aan te raken.

Gelekte afbeelding van de OnePlus Nord 3

De Nord 3 is vermoedelijk ook een stuk groter dan zijn voorgangers. Dat komt door het grotere scherm. Een kleinere verandering is dat de selfiecamera nu niet meer in de hoek van het scherm zit, maar in het midden.

De hoofdcamera heeft naar verluidt een resolutie van 50 megapixel, net als bij de Nord 2 en 2T. Ook is opnieuw een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig voor ‘uitgezoomde’ foto’s. OnePlus zou de 2 megapixel-dieptesensor vervangen voor een macrocamera met dezelfde resolutie. Daar heb je in de praktijk vaak weinig aan.

2. Groter scherm

Als we de geruchten mogen geloven, heeft de Nord 3 een veel groter scherm dan de Nord 2(T). De eerdere telefoons moesten het met een 6,43 inch-display doen, maar bij de Nord 3 zou dit 6,74 inch meten. Daardoor heb je meer schermruimte voor het kijken van films en series en spelen van games.

Ook zou de ververssnelheid omhoog gaan van 90 naar 120Hz. Daardoor moeten beelden en animaties nog iets vloeiender ogen, al is het verschil tussen 90 en 120Hz niet zo groot. Door het forse scherm wordt de resolutie van het display overigens ook anders. Geruchten spreken over 2772 bij 1240 pixels.

De OnePlus Nord 2T

3. Snellere hardware, grotere accu

Zoals je zou verwachten, is de OnePlus Nord 3 voorzien van een nieuwe en snellere processor. Dit moet de MediaTek Dimensity 9000-chip zijn, die ook ondersteuning voor 5G-internet biedt. OnePlus zou hier 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan werkgeheugen bij stoppen, afhankelijk van welke versie je kiest.

De accucapaciteit gaat er mogelijk ook op vooruit. Waar de Nord 2 en 2T een 4500 mAh-accu hadden, is de batterij bij de Nord 3 maar liefst 5000 mAh groot. Het is maar de vraag of dit ook echt voor een betere accuduur zorgt, want het grotere scherm vreet natuurlijk meer stroom.

De accu kan ook lekker vlot opladen. Geruchten hebben het over een maximale snelheid van 80 Watt, net als bij de Nord 2T. Bij dit toestel neemt een volledige oplaadbeurt ongeveer een half uur in beslag. De Nord 3 kun je dus ook lekker vlot van stroom voorzien, wat handig is als je vaak vergeet je toestel bij te vullen.

4. Software en updatebeleid

Over de software en het updatebeleid is wat minder bekend. Wel ligt het voor de hand dat de OnePlus Nord 3 op Android 13 draait, met de bekende OxygenOS-schil van de fabrikant. Deze ‘skin’ leek vroeger heel erg op de standaardversie van Android, maar dat is tegenwoordig wel anders.

OnePlus verbeterde zijn updatebeleid voor de duurste smartphones, maar we weten nog niet precies wat we bij de Nord 3 kunnen verwachten. De Nord 2T van vorig jaar kon rekenen op twee grote Android-upgrades en drie jaar lang beveiligingspatches. Misschien houdt OnePlus hier aan vast.

5. Verwachte prijs en release

Ook de verwachte adviesprijzen zijn inmiddels gelekt. De doorgaans goed ingelichte smartphone-insider Roland Quandt meldt op Twitter dat de OnePlus Nord 3 wordt verkocht voor 449 euro. Je krijgt dan de versie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. De variant met 16GB en 256GB opslag zou 549 euro gaan kosten.

Daarmee is de Nord 3 bij de release vijf tientjes duurder dan de Nord 2T en Nord 2. De Nord 2T werd vorig jaar in mei uitgebracht met een adviesprijs van 399 euro. De uitvoering met meer werk- en opslaggeheugen kostte 499 euro, al kreeg je dan wel 12GB RAM in plaats van 16GB.

Het is onduidelijk wanneer de OnePlus Nord 3 wordt aangekondigd en uitgebracht. Android Planet houdt het nieuws uiteraard voor je in de gaten. Wil je niets missen? Download de Android Planet-app of check onze Facebook–, Twitter– en Instagram-pagina. Je ontvangt dan automatisch bij belangrijk nieuws een melding.

