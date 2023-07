OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T: de 5 grootste verschillen

Met de OnePlus Nord 3 is er eindelijk weer een grote upgrade uitgebracht voor de midrange Nord-serie. Maar waar zitten de verschillen met zijn voorganger in? We zetten ze op een rij in deze OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T-vergelijking!

OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T

Eigenlijk is er de afgelopen twee jaar geen echt nieuwe OnePlus Nord verschenen. De OnePlus Nord 2T was immers een zeer minimale upgrade ten opzichte van de Nord 2 uit 2021. Dat is dit keer heel anders. De OnePlus Nord 3 lijkt nauwelijks meer op zijn voorgangers. Hij is groter, sneller en ja, ook duurder.

Voor het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslagruimte betaal je 449 euro. Dat is 50 euro meer dan de adviesprijs van de OnePlus Nord 2T. De variant met 16GB RAM en 256GB opslag kost 549 euro. Als je het toestel in de maand juli koopt, krijg je die laatste versie trouwens voor 449 euro. Een soort introductiekorting dus. Je kiest uit de kleuren lichtgroen en zwart.

In onze OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen beide smartphones op een rij.

1. Groter en soepeler scherm

Was de OnePlus Nord 2T met zijn 6,43 inch-scherm nog enigszins compact, de OnePlus Nord 3 heeft een 6,74 inch-display. Daarmee behoort hij plots tot de grootste smartphones op de markt. Uiteraard gaat het weer om een oled-scherm dat voor een perfect contrast en spetterende kleuren zorgt. De resolutie bedraagt 2772 bij 1240 pixels.

De verversingssnelheid is omhooggegaan van 90 naar 120Hz. Dat betekent dat de pixels 120 keer per seconde verversen, wat voor zeer soepel beeld zorgt. Ook zijn de randen rond het scherm dunner dan voorheen en is er hdr-ondersteuning als je Netflix of Amazon Prime Video kijkt.

2. Snellere hardware

De nieuwe processor van de OnePlus 3 is een oude bekende. Het gaat om de MediaTek Dimensity 9000-chip. Die zit ook in de OnePlus Pad, de eerste tablet van OnePlus die eerder dit jaar verscheen. Hij is flink sneller dan de chip in de Nord 2T, wat je vooral merkt als je veel gamet. Daarnaast springt hij zuiniger met energie om, wat dus voor een betere batterijduur moet zorgen.

Zoals gezegd stopt OnePlus 8 of 16GB aan werkgeheugen bij de processor en 128 of 256GB opslagruimte.

3. Verbeterde camera’s

Op papier heeft de OnePlus Nord 3 dezelfde camera’s als zijn voorganger. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en een (tamelijk overbodige) macrocamera. Die moet voor mooie close-ups zorgen, maar dat valt in de praktijk vies tegen.

Die hoofdcamera is wel verbeterd. Hij heeft dezelfde sensor als de OnePlus 11, al is de gebruikte lens iets minder lichtsterk. Je moet dus mooiere foto’s schieten dan met de OnePlus Nord 2T. Aan de groothoeklens is weinig veranderd. Dat is jammer, want de resolutie van 8 megapixel is erg mager.

De selfiecamera van de Nord 3 heeft een resolutie van 16 megapixel. Dat was op de Nord 2T nog 32 megapixel, maar de nieuwe lens laat wel meer licht binnen.

4. Grotere batterij

Het grotere scherm van de nieuwe Nord verbruikt natuurlijk meer stroom. Gelukkig is de accu meegegroeid. Die heeft nu een capaciteit van 5000 in plaats van 4500 mAh. Wat dat precies betekent voor de accuduur lees je in onze review van de OnePlus Nord 3.

Zeg je OnePlus, dan zeg je snel opladen. De Nord 3 tankt accusap met 80 Watt. Dat is net zo rap als zijn voorganger. Nog sneller was natuurlijk leuk geweest, maar we kunnen hier prima mee leven. Binnen 32 minuten zit het toestel vol. Draadloos laden is niet mogelijk. Dat is geen verrassing, want zelfs de OnePlus 11 kan dat niet.

Eén van de fijnste verbeteringen van de OnePlus Nord 3 is het updatebeleid. Het toestel draait op Android 13 en krijgt drie grote updates naar Android 14, 15 en 16. Daarnaast mag je vier jaar lang regelmatig beveiligingspatches verwachten voor de nieuwe Nord. Tot de zomer van 2027 dus.

Daarmee doet deze smartphone het beter dan de Nord 2(T), die bleef steken op twee nieuwe Android-versies en drie jaar beveiligingsupdates.

Conclusie

Dat was hem, onze OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 2T-vergelijking! Het nieuwe toestel is op vrijwel alle vlakken verbeterd. Daar staat een wat hogere prijs tegenover, maar dat kunnen we wel begrijpen. De Nord 2T is eigenlijk alleen nog geschikt als je het scherm van de Nord 3 te groot vindt. Je koopt de 2T momenteel voor rond de 330 euro. Bedenk je echter wel dat dit toestel nog maar één grote upgrade krijgt naar Android 14.

