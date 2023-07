Download: de fraaie wallpapers van de OnePlus Nord 3

De gloednieuwe OnePlus Nord 3 heeft eigen, fraaie wallappers en die kun je ook op je eigen smartphone gebruiken. De officiële wallpapers zijn hier te downloaden.

Download de OnePlus Nord 3-wallpapers

Deze week verschijnt de OnePlus Nord 3 in Nederland. Bij een nieuwe OnePlus-smartphone horen natuurlijk ook eigen wallpapers. Die zijn gemaakt door de designer Hampus Olsson, die ook voor eerdere OnePlus-toestellen de achtergronden ontwierp.

Voor de Nord 3 heeft hij twee kleurrijke wallpapers gemaakt. Die zie je hierboven en kun je ook op je eigen smartphone gebruiken, door ze op te slaan en in te stellen. Zo krijgt je weer toestel een nieuwe look. Ze zijn ook te downloaden met de Abstruct-app van Olsson, waar alle OnePlus-achtergronden tot nu toe te vinden zijn.

Dit moet je weten over de Nord 3

De Nord 3 is de nieuwe midrangetopper van OnePlus voor 2023. Hij is met een adviesprijs van 449 euro (of 549 euro voor de versie met meer werk- en opslaggeheugen) duurder dan zijn voorgangers, al staan daar wel de nodige verbeteringen tegenover. Zo is het scherm mooier, de accu groter en de camera’s beter.

Ook heeft de Nord 3 een nieuw design met rechte zijkanten, waardoor de telefoon fijn in de hand ligt. De batterij is 5000 mAh groot en laadt rap op: in iets meer dan een half uur ga je van 0 naar 100 procent. Een kwartier opladen is genoeg om de accu voor 60 procent te vullen. Ook krijgt de nieuwe middenklasser meer updates dan zijn voorgangers, wat een fijne verbetering is.

Wil je meer weten over de nieuwe smartphone? Neem dan ook een kijkje in de OnePlus Nord 3 review, waarin we alle vernieuwingen uitgebreid bespreken en vertellen of je de Nord 3 moet kopen. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder. De smartphone wordt deze week uitgebracht in Nederland.

