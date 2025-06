5 dingen die we al weten over de OnePlus Nord 5 – update

Deze zomer brengt OnePlus zijn langverwachte nieuwe middenklasser uit. Benieuwd wat je kunt verwachten? We zetten in dit artikel alle (betrouwbare) geruchten over de OnePlus Nord 5 voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit artikel is bijgewerkt op maandag 16 juni, 16.40 uur.

Alle geruchten over de OnePlus Nord 5

De Nord-serie van OnePlus is erg populair. Dat is ook niet zo gek, want deze smartphones bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Zo beschikken ze over snelle chips en mooie oled-schermen.

De komende maanden verwachten we het nieuwste lid van deze familie te zien. Over deze OnePlus Nord 5 circuleren al veel geruchten, die we hieronder met je doornemen. Wordt dit jouw nieuwe toestel?

1. Enorme batterij

De OnePlus Nord 4 had al een flinke accu van 5500 mAh, maar zijn opvolger doet er een grote schep bovenop. De Nord 5 zou een batterij van 7000 mAh (!) krijgen. We verwachten bij gemiddeld gebruik daarom een zeer goede accuduur van zeker twee dagen.

Zoals we van OnePlus gewend zijn, laadt de Nord 5 ook erg rap op: met 100 watt. Daardoor heb je waarschijnlijk ongeveer drie kwartier nodig om het toestel helemaal te vullen. Draadloos laden behoort niet tot de mogelijkheden, maar dat vinden we met zulke snelheden ook niet zo erg.

De OnePlus Nord 4

2. Groot scherm, glazen behuizing

Aan het scherm lijkt OnePlus niet te sleutelen. We gaan uit van een groot 6,74 inch-oled-display met een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Net als voorheen is het paneel volledig plat. Mogelijk gaat de maximale helderheid wel iets omhoog, al was de Nord 4 al prima af te lezen in de zon.

OnePlus was vorig jaar erg trots op de metalen behuizing van de Nord 5. Toch lijkt zijn opvolger ‘gewoon’ weer een glazen achterkant te krijgen en een plastic frame. Dat scheelt waarschijnlijk in de kosten en maakt de telefoon misschien ook iets lichter.

3. Nieuwe (maar oude) processor

Welke processor OnePlus in zijn Nords stopt is altijd een verrassing. Soms is het er eentje van Qualcomm, maar we hebben ook weleens MediaTek-chips gezien. Het gaat altijd om een processor uit de subtop.

Ook dit jaar is dat het geval. De OnePlus bevestigt dat de Nord 5 een Snapdragon 8s Gen 3-chip aan boord heeft. Dat is een iets tragere variant van de normale Snapdragon 8 Gen 3, die we nog kennen van de OnePlus 12.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een opvallende keuze, want deze chip is inmiddels al iets ouder. Met de Snapdragon 8s Gen 3 zou de Nord 5 qua rekenkracht slechts een paar procent sneller zijn dan de Nord 4. Wel is de gpu een stuk rapper, waardoor games soepeler lopen op het toestel.

De goedkoopste versie beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Er komt waarschijnlijk ook een variant met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag.

4. Dezelfde camera’s

De Nord-telefoons hebben al jaren min of meer dezelfde camera’s. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Vooral die laatste kan wel een upgrade gebruiken, maar die lijken we niet te krijgen op de Nord 5. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt sowieso. Selfies hebben net als op de Nord 4 een resolutie van 16 megapixel.

5. Release in juli

Wanneer OnePlus de Nord 5 uitbrengt is nog niet officieel bekend, maar we weten wél wanneer het toestel wordt onthuld. Dit gebeurt op 8 juli om 10.30 uur Nederlandse tijd. We horen dan alles over de nieuwe midrange-telefoon, maar OnePlus komt met meer.

Zo maakt het bedrijf bekend dat ook de Nord CE 5 wordt aangekondigd, vermoedelijk een goedkoper toestel. Daarnaast komt OnePlus met draadloze oordopjes in de vorm van de Buds 4, een 43 millimeter-versie van de OnePlus Watch 3 én een tablet. Het gaat om de OnePlus Pad Lite.

We hopen natuurlijk dat de OnePlus Nord 5 niet duurder wordt dan vorig jaar. De Nord 4 had een adviesprijs van 499 euro. Inmiddels koop je hem voor € 339,-.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: