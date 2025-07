OnePlus Nord 5 officieel: middenklasser krijgt metamorfose

OnePlus kondigt allerlei nieuwe devices aan: van twee nieuwe smartphones tot een tablet en een smartwatch. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord 5 officieel vanaf 449 euro

De Nord-serie van OnePlus is al jaren populair vanwege de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Nu is de OnePlus Nord 5 officieel gepresenteerd en met een adviesprijs van 449 euro valt ook die weer in het middensegment. De telefoon heeft een amoled-scherm met een grootte van 6,83 inch, met heeft een hoge resolutie en 144Hz voor extra soepele beelden.

Ook de Snapdragon 8s Gen 3-chip binnenin moet makkelijk bestand zijn tegen dagelijkse bezigheden en ook games kan ‘ie prima aan. Er is keuze uit 8 of 12GB aan werkgeheugen en 256 of 512GB opslagruimte. Daarnaast heeft de batterij een grootte van 5200 mAh. Dat is ruim en dankzij het 80 watt snelladen is de Nord 5 binnen drie kwartier volledig opgeladen.

Achterop vind je een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens, waarmee je in veel situaties scherpe plaatjes kan schieten. De hele achterkant ziet er ook anders uit dan bij de Nord 4. De camera’s zijn nu verticaal geplaatst, de achterkant is helemaal mat en de zijkanten zijn plat. De telefoon is er in drie kleuren: zwart, lichtblauw en beige.

De Nord 5 is het eerste OnePlus-toestel in Nederland dat te koop is met Android 15 en AI Plus Mind. Dat is een verzamelnaam voor extra AI-functies op het gebied van vertalen, samenvatten en slim audiobestanden opslaan. Om de nieuwe AI-modus te activeren, is de Plus Key geïntroduceerd. Qua software wordt de telefoon overigens zes jaar ondersteund en krijgt ‘ie vier grote Android-versies: tot en met Android 19 dus.

OnePlus Nord 5 kopen?

OnePlus Nord CE5 te koop vanaf 349 euro

Ook nieuw is de OnePlus Nord CE 5. Dit is een goedkopere smartphone van 349 euro die toch over de belangrijkste features beschikt. Het toestel is met name een stuk sneller dan zijn voorganger, de Nord CE 4, die overigens nooit in de Benelux is uitgebracht.

Het toestel heeft een MediaTek Dimensity 8350-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. OnePlus stopt hier 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. De accu is 5200 mAh groot en kan snelladen met 80 watt, mits je over de juiste adapter beschikt. Een oplaadbeurt neemt volgens OnePlus 58 minuten in beslag.

Het scherm is 6,77 inch groot, heeft een hoge resolutie van 2392 bij 1080 pixels en een maximale helderheid van 1300 nits. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende beelden. Foto’s maakt de OnePlus Nord CE 5 met de 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens.

OnePlus Nord CE5 kopen?

Ook kleinere OnePlus Watch 3 en Pad Lite en Buds 4 te koop

Naast smartphones kondigt OnePlus vandaag ook twee andere nieuwe apparaten aan. Te beginnen met de kleinere variant van de OnePlus Watch 3 die eind 2024 verscheen. In plaats van 46 millimeter, heeft deze een behuizing van 43 millimeter. Dat maakt het horloge aantrekkelijker voor gebruikers met een dunnere pols.

Natuurlijk heeft ‘ie daardoor verschillende veranderingen die het kleinere formaat met zich meebrengt. Zo is het scherm kleiner, net als de bandjes en de batterij. De accuduur is overigens erg goed op de originele Watch 3, die makkelijk vier dagen meegaat op een lading. De nieuwe 43 millimeter-watch heeft dezelfde slimme batterijtechnieken en OnePlus belooft dat ‘ie het tot 7 dagen volhoudt.

Het horloge draait op Wear OS 5, Googles besturingssysteem voor smartwatches. Daardoor ondersteunt ‘ie veel bekende apps, zoals WhatsApp, Gmail en Google Wallet voor contactloos betalen. Met de ingebouwde sensoren meet het horloge je slaap, work-outs en meer. Het horloge gaat vanaf 299 euro over de toonbank.

Ook komt de fabrikant met de Pad Lite, een instaptablet. Het prijskaartje ligt met 229 euro dan ook een stuk lager dan die van de reguliere OnePlus Pad 3. Daarvoor krijg je een scherm van 11 inch, een dunne behuizing van 7,39 millimeter en een flinke batterij van 9340 mAh. De MediaTek Helio G100-chip is geen snelheidsmonster, maar prima voor entertainment en simpele games. De Tab Lite laat nog even op zich wachten en is vanaf 15 juli te koop.

Tot slot de OnePlus Buds 4. Dit zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus, handige swipe- en tikbediening op de oordopjes en ze hebben weinig vertraging. Top als veel mobiele games speelt of series kijkt. De OnePlus Buds 4 zijn direct te koop vanaf 119 euro.

