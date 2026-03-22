‘Gelekte foto OnePlus Nord 6 toont nieuw, maar vertrouwd ontwerp’

Mike Peek
22 maart 2026, 10:13
2 min leestijd
Er is een foto gelekt van de OnePlus Nord 6. De middenklasser lijkt veel meer op de (duurdere) OnePlus 15 dan op zijn voorganger, de Nord 5.

Lees verder na de advertentie.

‘OnePlus Nord 6 te zien op foto’

OnePlus brengt volgende maand een nieuwe midranger uit in India, die later waarschijnlijk ook naar Nederland komt. Het gaat om de OnePlus Nord 6 en de betrouwbare insider Yogesh Brar wist een foto van het toestel op de kop te tikken. Daarop is hij te zien in twee kleuren: mint en zilver.

Wat direct opvalt, is dat de Nord 6 sterk lijkt op de duurdere OnePlus 15. De voorganger van deze telefoon, de Nord 5, had een heel ander ontwerp met een langwerpig camera-eiland. Ditmaal kiest OnePlus voor een chique ogend vierkant exemplaar. Hoewel er drie lenzen zichtbaar lijken, krijgt het toestel maar twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens.

OnePlus Nord 6 foto's

Ook veel andere specificaties zijn al bekend. Je mag rekenen op een 6,78 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 165Hz voor soepele beelden. Kloppend hart is een Snapdragon 8s Gen 4-chip, die voor erg goede prestaties zorgt. De Indiase versie van de Nord 5 krijgt verder een accu van maar liefst 9000 mAh.

Of de Nederlandse variant ook over zo’n grote batterij beschikt, is overigens nog even afwachten. Bij Europese modellen snoept OnePlus soms iets van de capaciteit af. Opladen kan met maximaal 80 watt.

Release in de zomer?

Hoewel de Nord 6 al in april in India wordt verwacht, moeten wij waarschijnlijk meer geduld hebben. Een release in juli ligt voor de hand. We rekenen net als bij de Nord 5 op een adviesprijs van rond de 450 euro. Daarvoor krijg je vermoedelijk 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De Nord 5 haal je inmiddels een stuk voordeliger in huis: voor € 299,-.

Op de hoogte blijven van het laatste OnePlus-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Via: Yogesh Brar
Bron afbeelding: Yogesh Brar
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones OnePlus

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren