‘Gelekte foto OnePlus Nord 6 toont nieuw, maar vertrouwd ontwerp’

Er is een foto gelekt van de OnePlus Nord 6. De middenklasser lijkt veel meer op de (duurdere) OnePlus 15 dan op zijn voorganger, de Nord 5.

‘OnePlus Nord 6 te zien op foto’

OnePlus brengt volgende maand een nieuwe midranger uit in India, die later waarschijnlijk ook naar Nederland komt. Het gaat om de OnePlus Nord 6 en de betrouwbare insider Yogesh Brar wist een foto van het toestel op de kop te tikken. Daarop is hij te zien in twee kleuren: mint en zilver.

Wat direct opvalt, is dat de Nord 6 sterk lijkt op de duurdere OnePlus 15. De voorganger van deze telefoon, de Nord 5, had een heel ander ontwerp met een langwerpig camera-eiland. Ditmaal kiest OnePlus voor een chique ogend vierkant exemplaar. Hoewel er drie lenzen zichtbaar lijken, krijgt het toestel maar twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens.

Ook veel andere specificaties zijn al bekend. Je mag rekenen op een 6,78 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 165Hz voor soepele beelden. Kloppend hart is een Snapdragon 8s Gen 4-chip, die voor erg goede prestaties zorgt. De Indiase versie van de Nord 5 krijgt verder een accu van maar liefst 9000 mAh.

Of de Nederlandse variant ook over zo’n grote batterij beschikt, is overigens nog even afwachten. Bij Europese modellen snoept OnePlus soms iets van de capaciteit af. Opladen kan met maximaal 80 watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release in de zomer?

Hoewel de Nord 6 al in april in India wordt verwacht, moeten wij waarschijnlijk meer geduld hebben. Een release in juli ligt voor de hand. We rekenen net als bij de Nord 5 op een adviesprijs van rond de 450 euro. Daarvoor krijg je vermoedelijk 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De Nord 5 haal je inmiddels een stuk voordeliger in huis: voor € 299,-.

