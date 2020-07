De OnePlus Nord wordt op 21 juli officieel onthuld. Na veel geruchten over de aankondigingsdatum heeft de fabrikant nu eindelijk bekendgemaakt wanneer de Nord het levenslicht ziet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord-aankondiging op 21 juli

Er komt binnenkort een einde aan de vele geruchten over OnePlus’ betaalbare toestel. De aankondigingsdatum van de OnePlus Nord staat definitief vast op 21 juli. Op die dag houdt de fabrikant een evenement om zijn nieuwste smartphone te introduceren.

Opvallend is dat OnePlus zijn smartphone in augmented reality gaat onthullen. Het is mogelijk om het event te volgen via de OnePlus Nord Launch-app, die je kan downloaden voor je Android-telefoon. De aankondiging van de OnePlus gaat op 21 juli om 16.00 uur van start.

Prijzen en specificaties OnePlus Nord

De OnePlus Nord wordt een stuk goedkoper dan de toestellen die het bedrijf de laatste jaren uitbracht. OnePlus bevestigde eerder dat de Nord minder dan 499 dollar kost. Wat de smartphone in de Benelux gaat kosten is nog onbekend, maar het lijkt logisch dat ‘ie een stukje betaalbaarder is dan de de OnePlus 8 (699 euro) en OnePlus 8 Pro (899 euro).

De smartphone heeft onder meer een Snapdragon 765G-processor die ondersteuning biedt voor 5G. Daarnaast kun je een 90Hz-scherm verwachten, met linksboven twee selfiecamera’s. Dit maakt het de eerste OnePlus-telefoon met een dubbele selfiecamera.

Over de camera’s van de OnePlus Nord is nog veel onduidelijk. Hoewel er eerst voornamelijk geruchten rondgingen die het hadden over vier lenzen, lijkt de komst van een drievoudige camera net zo aannemelijk. Wel zou het toestel een forse 4300 mAh-accu krijgen met 30 Watt-snelladen.

Op 21 juli komen we alles te weten over de OnePlus Nord en worden de definitieve specificaties en adviesprijs bekend. Kun je niet wachten tot het zover is? Bekijk dan welke dingen we al weten over de OnePlus Nord.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de OnePlus Nord. Check ook de Android Planet-app!

Het laatste nieuws over OnePlus