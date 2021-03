Goed nieuws voor gebruikers van de OnePlus Nord, want de Android 11-update is nu te downloaden! Lees hier wat er allemaal nieuw is en hoe je update binnenhaalt.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus heeft een Android 11-update uitgebracht voor de Nord, de midranger die vorig jaar werd uitgebracht. Hierdoor is de smartphone bijgewerkt naar de meest recente Android-versie, nadat eerder de OnePlus 8 en 8 Pro de update al kregen. De update is 2,8GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden.

Je krijgt automatisch een melding op je OnePlus Nord als de Android 11-update voor jou beschikbaar is. OnePlus rolt zijn updates doorgaans geleidelijk uit, wat betekent dat je de software-upgrade niet meteen ziet verschijnen. Het is ook mogelijk om handmatig te checken of de update te downloaden is. Open hiervoor de instellingen op je OnePlus Nord, ga naar ‘Systeem’ en kies vervolgens voor ‘Systeemupdates’.

Android 11 is een grote update met heel veel verbeteringen. Zo krijgt de software een compleet nieuwe look, waarbij OnePlus goed heeft gekeken naar Samsungs One UI. Ook nieuw zijn de chatbubbels om sneller en makkelijker op berichtjes te reageren. OnePlus heeft verder de donkere modus (of dark mode) verbeterd, de galerij-app nieuwe functies gegeven en het always-on-display uitgebreid met nieuwe features.

Meer over de OnePlus Nord

De OnePlus Nord is sinds augustus vorig jaar verkrijgbaar in Nederland en een populaire middenklasser. Voor 399 euro krijg je een toestel met een snelle Snapdragon 765G-processor, die bijvoorbeeld ook in de veel duurdere Google Pixel 5 zit. De smartphone heeft ook een vloeiend 90Hz-scherm, waardoor de telefoon lekker snel in gebruik aanvoelt. Onder de motorkap zit bovendien een flinke 4115 mAh-accu die erg snel oplaadt.

Verder beschikt de OnePlus Nord over vier camera’s achterop. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, groothoeklens van 8 megapixel en 2 megapixel-macrocamera voor close-ups. Een dieptesensor van 5 megapixel maakt het plaatje compleet. Op de voorkant zitten twee selfiecamera’s: één normale van 32 megapixel, en nog eentje (van 8 megapixel) die extra brede kiekjes maakt.

Wil je meer weten? Lees ook onze OnePlus Nord review voor alle ins en outs over het toestel. In de review van Android 11 vertellen we je alles over de vernieuwingen van deze update.

Het laatste nieuws over OnePlus: