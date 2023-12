‘Zien: dit zijn afbeeldingen van de betaalbare OnePlus Nord Buds 3’

In onze review over de OnePlus Nord Buds 2 waren we zeer te spreken over de betaalbare oordopjes. Wanneer de opvolger precies wordt uitgebracht is nog de vraag, maar nu zijn er wel renders verschenen van de OnePlus Nord Buds 3.

Gerucht: zo zien de OnePlus Nord Buds 3 eruit

OnePlus is van heel veel markten thuis en biedt naast smartphones ook tablets, televisies, rugzakken en bijvoorbeeld draadloze oordopjes aan. Nu zijn er vermeende afbeeldingen verschenen van wel heel betaalbare dopjes, de OnePlus Nord Buds 3. De renders, met de computer gegenereerde afbeeldingen, zijn gepubliceerd op MySmartPrice en komen van de hand van de bekende lekker Onleaks.

Het gaat om in-ear-oordopjes, met een plastic oortip, zodat ze goed in je oor blijven zitten. Waarschijnlijk levert de fabrikant daarvan meerdere maten mee. De Nord Buds 3 bevatten een kort steeltje en komen waarschijnlijk in meerdere kleuren op de markt. Ook het nieuwe doosje is te zien op de renders, die nu een ovale vorm heeft. Dat is heel anders dan bij de voorgangers in de vorm van de OnePlus Nord Buds 2.

Over de specificaties is nog niks bekend, maar we gaan uit van kleine upgrades ten opzichte van de Buds 2. Die hebben bijvoorbeeld een accuduur van 36 uur als je ze regelmatig oplaadt dankzij de ingebouwde batterij in het doosje.

Ook zal er vast en zeker weer actieve ruisonderdrukking aanwezig zijn. Daarmee worden geluiden op de achtergrond weggefilterd, zodat muziek of een podcast nog helderder binnenkomt. Of je de nieuwe generatie dopjes wel met meerdere apparaten tegelijk kunt koppelen is nog de vraag, we gaan er stiekem vanuit van niet.

Review OnePlus Nord Buds 2 op Android Planet

In april 2022 verscheen onze uitgebreide review van de Nord Buds 2 die een adviesprijs hebben van 69 euro. De conclusie daarvan vind je hieronder:

Met de Nord Buds 2 haalt OnePlus hetzelfde kunstje als vorig jaar uit. Je krijgt draadloze oordopjes die prima klinken, fijn zitten en lang mee gaan, maar betaalt maar een paar tientjes.

De oordopjes zijn weliswaar duurder, maar de toevoeging van actieve ruisonderdrukking is dat zeker waard. Houd er wel rekening mee dat de Nord Buds goedkoop aanvoelen en niet zo compleet zijn als duurdere dopjes. Kun je daar mee leven, dan moet je de Nord Buds 2 zeker overwegen.

