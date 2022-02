OnePlus Nord CE 2 onthuld: sneller opladen en betere camera’s

OnePlus’ nieuwste smartphone laadt heel snel op en heeft nog meer handige verbeteringen. Lees in dit artikel alles over de OnePlus Nord CE 2, die binnenkort in Nederland verschijnt.

OnePlus Nord CE 2 officieel onthuld

OnePlus heeft de Nord CE 2 uit de doeken gedaan. Het toestel volgt de betaalbare Nord CE van vorig jaar op en ligt op 10 maart in de Nederlandse winkels. De adviesprijs bedraagt 359 euro, waarmee de smartphone zes tientjes duurder is dan zijn voorganger. Daarnaast kost de Nord 2, die beschikt over krachtigere hardware, maar een paar tientjes meer dan de nieuwe telefoon.

De CE staat voor ‘Core Edition’, wat betekent dat OnePlus de belangrijkste specificaties van de normale Nord-smartphones pakt en die in een goedkoper jasje stopt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de OnePlus 9 en 9 Pro is de Nord CE 2 vooral bedoeld voor gebruikers die niet teveel willen betalen voor een toestel, maar wel vlotte hardware zoeken.

Sneller opladen en uitbreidbare opslag

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de OnePlus Nord CE 2 heeft te maken met de accu. De batterij is opnieuw 4500 mAh groot, maar laadt een stuk sneller op. In het doosje zit een 65 Watt-stekker, terwijl bij de vorige Nord CE het opladen met maximaal 30 Watt ging. De 65 Watt-adapter zit ook bij de duurdere telefoons van OnePlus.

Is de Nord CE 2 helemaal leeg, dan kun je ‘m in ongeveer een halfuur naar 100 procent opladen. Heb je maar een kwartier de tijd, dan zit de smartphone alweer voor 65 procent vol. Dat is voldoende om een (groot gedeelte van de) dag door te komen.

Ook nieuw is dat je de opslagruimte zelf kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje, een feature die bij de vorige Nord CE ontbrak. Is de standaard 128GB interne opslag niet genoeg, dan prik je er dus simpelweg een kaartje in om meer ruimte te creëren voor je foto’s, apps, films en series.

Opvallend genoeg draait de OnePlus Nord CE 2 nog op Android 11, terwijl Android 12 al maanden beschikbaar is. OnePlus zegt het toestel later te updaten, maar wel pas in ‘de tweede helft van 2022’. De telefoon kan rekenen op twee grote Android-upgrades en drie jaar aan beveiligingspatches. Dit betekent dat het na Android 13 ophoudt voor de Nord CE 2.

Het bedrijf vertelt aan Android Planet dat de Android 12-updates langer duren, omdat het bij de uitrol voor de OnePlus 9 (Pro) tegen bugs en andere problemen aanliep. De fabrikant wil deze issues eerst oplossen en de nieuwe Android-versie beschikbaar maken voor high-end toestellen. Daarna zijn goedkopere smartphones aan de beurt.

Snelle hardware, betere camera’s

Verder is de OnePlus Nord CE 2 voorzien van snelle hardware. De smartphone heeft een MediaTek Dimensity 900-processor met 5G-ondersteuning en meer werkgeheugen (8GB). Het scherm is hetzelfde gebleven: het amoled-display is 6,43 inch groot, heeft een full-hd-resolutie en hogere ververssnelheid van 90Hz. Beelden zien er hierdoor vloeiend uit.

Daarnaast is de Nord CE 2 voorzien van een verbeterde 64 megapixel-camera, die mooiere foto’s moet maken bij slechte lichtomstandigheden. Nieuw is dat de nachtmodus nu ook werkt met de 16 megapixel-selfiecamera, terwijl portretfoto’s ook zijn verbeterd. De telefoon heeft tot slot een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

De Nord CE 2 is met een dikte van 7,8 millimeter lekker dun en volgens de fabrikant de slankste telefoon sinds de OnePlus 6T. De behuizing is van plastic, al wordt het display wel beschermd door een laagje Gorilla Glass 5. Aan de onderkant zit een koptelefoonaansluiting, zodat je bedrade headsets kan aansluiten. Deze feature zien we anno 2022 steeds minder.

OnePlus Nord CE 2 prijs en release

In tegenstelling tot zijn voorganger verschijnt de OnePlus Nord CE 2 maar in één versie. Het toestel heeft standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan uitbreidbare opslagruimte. De smartphone kost 359 euro en is vanaf 10 maart in Nederland te koop. Je kan kiezen uit twee kleuren: Bahama Blue (blauw) en Gray Mirror (grijs). Houd Android Planet de komende dagen in de gaten voor een review van de gloednieuwe OnePlus-telefoon.