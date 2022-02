OnePlus laat ontwerp van betaalbare Nord CE 2 zien

OnePlus presenteert zijn nieuwe OnePlus Nord CE 2 op 17 februari, maar heeft nu alvast het ontwerp onthuld. Vooral het camera-eiland is opvallend.

Dit is het ontwerp van de OnePlus Nord CE 2

Veel specificaties van de OnePlus Nord CE 2 lagen al op straat, maar nu kunnen we ook het ontwerp laten zien. De fabrikant heeft namelijk officiële foto’s gedeeld met de website TechRadar. Daaruit blijkt dat de betaalbare smartphone een opvallend camera-eiland krijgt met een glooiing erin. Die doet denken aan de (veel duurdere) Oppo Find X3 Pro. Rond de camera’s is een ring aangebracht met een metaalachtige structuur. Die moet volgens OnePlus het futuristische design benadrukken.

De opvolger van de OnePlus Nord CE zal verkrijgbaar zijn in twee kleuren. Naast het ‘Bahama Blue’ op de foto’s kun je ook kiezen voor ‘Gray Mirror’. Dat is vermoedelijk een wat neutralere grijze tint.

Grote accu, snel opladen

Naast het ontwerp bevestigde OnePlus ook enkele specificaties van de Nord CE 2. Zo krijgt het toestel een 4500 mAh-accu, die je met maar liefst 65 Watt op kunt laden. Daardoor zit hij vermoedelijk binnen een halfuur weer helemaal vol. Het interne geheugen van 128GB is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 1TB.

Verder verwachten we een vrij rappe MediaTek Dimensity 900-chip in combinatie met 8GB RAM. Het oled-scherm is 6,43 inch groot en heeft een verversingssnelheid van 90Hz voor vloeiende beelden. In totaal zitten er vier lenzen op de OnePlus Nord CE 2, waaronder een 64 megapixel-hoofdcamera.

Onthulling op 17 februari

Als gezegd presenteert OnePlus de Nord CE 2 over twee dagen, op 17 februari. De smartphone zal snel daarna ook op de Nederlandse markt te koop zijn. Een prijs is nog niet bekend. Zijn voorganger ging voor 299 euro over de toonbank. We verwachten een soortgelijke prijs voor het nieuwe model.

