‘OnePlus Nord CE 2 wordt op 11 februari gepresenteerd’

Het lijkt erop dat OnePlus heel snel een nieuwe smartphone uit de doeken gaat doen. Volgens een bekende en doorgaans betrouwbare bron krijgen we op 11 februari de OnePlus Nord CE 2 te zien.

OnePlus Nord CE 2-presentatie op 11 februari

De OnePlus Nord CE krijgt spoedig een opvolger, als we een bekende smartphone-insider mogen geloven. Volgens Max Jambor, die vaker informatie deelt over nieuwe OnePlus-telefoons, vindt op 11 februari de presentatie van de OnePlus Nord CE 2 plaats. Dat is te zien op een afbeelding die de lekker deelt via Twitter.

Van de OnePlus Nord CE 2 is de afgelopen tijd al het een en ander gelekt, maar we wisten nog niet wanneer de smartphone gepresenteerd zou worden. Als de datum klopt, dan komt de Nord CE 2 relatief snel na zijn voorganger. De ‘originele’ Nord CE werd vorig jaar in juni uitgebracht, een maand voordat de duurdere (en snellere) OnePlus Nord 2 verscheen.

Mocht OnePlus kiezen voor een presentatie op 11 februari, dan ziet de Nord 2 CE een paar dagen na de Samsung Galaxy S22 het levenslicht. Samsung kondigt zijn nieuwe vlaggenschip op 9 februari aan. Onlangs werd ook de OnePlus 10 Pro getoond, een duurder toestel van de Chinese fabrikant. Het is echter nog onduidelijk wanneer deze telefoon in Nederland wordt uitgebracht.

OnePlus Nord CE: simpeler en goedkoper

De Nord CE (Core Edition) van vorig jaar is een betaalbaar toestel met goede specificaties en fijne features. Het toestel heeft een vlotte processor, prima hoofdcamera, grote accu en ondersteuning voor snelladen. De smartphone is een versimpelde versie van de Nord (uit 2020) zonder al teveel concessies. Lees meer over de telefoon in de OnePlus Nord CE review.

De OnePlus Nord CE 2 wordt volgens geruchten een stukje krachtiger én duurder. Waar de Nord CE een adviesprijs had van 299 euro, zou zijn opvolger rond de 350 euro kosten. De CE 2 zou een MediaTek Dimensity 900-processor, amoled-scherm en drievoudige camera hebben. Ook hebben geruchten het over een 4500 mAh die sneller oplaadt en Android 12.

Gelekte renders laten zien dat de OnePlus-smartphone ongeveer hetzelfde design heeft als de OnePlus Nord 2. Het scherm is 6,4 inch groot, heeft dunne randen en een cameragat linksboven. Op de achterkant zitten twee grote cameralenzen en een kleinere sensor. De telefoon verschijnt mogelijk in twee kleuren: groen en zwart.

