OnePlus Nord CE 2 vs OnePlus Nord 2: de 5 belangrijkste verschillen

Nu de OnePlus Nord CE 2 is aangekondigd, vraag je je misschien af wat de verschillen zijn met de ‘normale’ Nord 2. In dit artikelen nemen we de vijf belangrijkste onder de loep.

OnePlus Nord CE 2 vs OnePlus Nord 2

Deze week werd de OnePlus Nord CE 2 aangekondigd, een betaalbare smartphone die de Nord CE van vorig jaar opvolgt. Stiekem waren we best benieuwd naar het nieuwe OnePlus-toestel, want de originele Nord CE gooide hoge ogen in onze review en we zijn ook erg te spreken over de Nord 2.

Als je de gloednieuwe Nord CE 2 en Nord 2 naast elkaar legt, zijn er op het eerste gezicht veel gelijkenissen. Toch verschillen de smartphones wel degelijk met elkaar; tijd om ze eens goed met elkaar te vergelijken.

1. Iets minder snel

Een belangrijk verschil tussen de OnePlus-telefoons zien we aan de binnenkant. De Nord 2 van vorig jaar beschikt over een MediaTek Dimensity 1200-processor, die een stukje sneller is dan de Dimensity 900-chip van de Nord CE 2. Het is lastig om het precieze snelheidsverschil uit te leggen, maar in de praktijk zul je merken dat de OnePlus Nord 2 een fractie krachtiger is.

Dat merk je bijvoorbeeld als je flink gaat multitasken of een zware game speelt. De OnePlus Nord 2 heeft daar simpelweg meer rekenkracht voor. De hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte zijn bij beide telefoons trouwens hetzelfde: 8 en 128GB. Toch heeft de Nord CE 2 op dit gebied wel een voordeel.

2. Micro-sd en koptelefoonaansluiting

De nieuwste smartphone heeft namelijk plek voor een micro-sd-geheugenkaartje, waardoor je simpel en snel meer ruimte kan creëren. Dat is handig als je veel apps, muziek, films en series wil opslaan. Bij de Nord 2 ontbreekt deze feature volledig, al is er wel een versie te koop met meer opslag (256GB).

Deze variant heeft ook meer werkgeheugen (12GB) en een adviesprijs van 499 euro. Bij verschillende webwinkels is de Nord 2 met 256GB opslagruimte en 12GB RAM echter voor minder te koop. Het kan dus lonen om voor de krachtigste versie van de smartphone te gaan.

Fijn en handig is dat de Nord CE 2 een koptelefoonaansluiting heeft, zodat je bedrade headsets kan aansluiten om naar muziek te luisteren. De Nord 2 heeft deze poort niet, waardoor je bluetooth oordopjes (of een draadloze koptelefoon) nodig hebt. Als je de 3,5 millimeter-jack erg belangrijk vindt, dan kun je dus beter voor de Nord CE 2 gaan.

3. De camera’s

Op cameragebied zien we de nodige verschillen. De nieuwe OnePlus Nord CE 2 heeft een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en 2 megapixel-macrocamera. De Nord 2 van vorig jaar heeft dezelfde groothoeklens, maar de andere camera’s zijn beduidend anders.

Zo heeft de hoofdcamera een resolutie van 50 megapixel én optische beeldstabilisatie. Vooral dat laatste is belangrijk, want hierdoor zijn foto’s ook scherp als je handen wat bewegen. De beeldstabilisatie zorgt er ook voor dat kiekjes in het donker mooier ogen.

In de OnePlus Nord 2 review waren we behoorlijk te spreken over de camera’s van het toestel. Hoe de Nord CE 2 zich verhoudt, moeten we nog testen. Houd daarvoor de komende dagen Android Planet in de gaten, want dan publiceren we de uitgebreide review van de nieuwe telefoon.

O ja: de Nord CE 2 heeft ook nog een 2 megapixel-macrocamera, waarmee je plaatjes van heel dichtbij kan maken. De Nord 2 beschikt over een 2 megapixel-monochroomlens voor zwartwit-foto’s. Beide camera’s zijn eigenlijk even nutteloos: de resolutie van de macrolens is veel te laag, en met een zwartwit-filter krijg je hetzelfde effect als met de aparte ‘lens’.

4. Design

De OnePlus Nord CE 2 en Nord 2 zien er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit. De toestellen zijn vrijwel even groot, hebben allebei een 90Hz-scherm van 6,43 inch en een groot camera-eiland. De Nord 2 is een fractie zwaarder (189 vs 173 gram), al is de nieuwe CE 2 wel wat dunner (7,8 vs 8,3 millimeter).

De Nord 2 van vorig jaar is wel luxer vormgegeven. De smartphone heeft een glazen achterkant in plaats van plastic en voelt hierdoor duurder aan. De schermranden zijn bij het toestel ook iets dunner; vooral de ‘kin’ (de bezel aan de onderkant) van de Nord CE 2 is behoorlijk groot.

5. Prijsverschil

OnePlus verkoopt de Nord CE 2 voor 359 euro, terwijl de Nord 2 een adviesprijs van 399 euro heeft. Omdat laatstgenoemde al langer verkrijgbaar is, kun je ‘m inmiddels voor minder op de kop tikken. Hierdoor is de Nord 2 op dit moment goedkoper dan de nieuwe ‘Core Edition’. De actuele prijzen zetten we hieronder op een rijtje.

De OnePlus Nord CE 2 is vanaf 10 maart in Nederland te koop en komt in twee kleuren: Gray Mirror en Bahama Blue. De Nord 2 vind je bij alle bekende webwinkels en komt ook in blauw en grijs, al is de grijze versie mat afgewerkt.

