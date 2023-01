‘Dit zijn de eerste echte foto’s van de OnePlus Nord CE 3 met nieuw ontwerp’

We zagen eerder al renders van de OnePlus Nord CE 3, maar nu lijken er ook échte foto’s te zijn gelekt van de nieuwe midranger. Het ontwerp gaat flink op de schop en oogt een stuk moderner.

‘Nieuwe ontwerp OnePlus Nord CE 3 te zien op foto’s’

De OnePlus Nord CE 2 was een populaire smartphone. Het is dus geen verrassing dat het bedrijf werkt aan een opvolger. Op de eerste echte foto’s van deze OnePlus Nord CE 3, gelekt door MySmartPrice, is te zien dat het ontwerp flink verandert. Het toestel heeft een wat hoekiger design met platte randen. Ook heeft OnePlus de bezel aan de onderkant iets kleiner gemaakt. Dat zorgt voor een strakker en moderner uiterlijk.

Dit ontwerp komt overeen met eerder verschenen renders van de Nord CE 3. Dankzij de foto’s hieronder weten we nu dat er in ieder geval een nieuwe, groene variant van het midrange toestel komt. De achterkant lijkt daarbij glanzend afgewerkt, terwijl het frame juist mat is. Er is nog altijd een koptelefoonaansluiting aanwezig voor je bedrade headset.

Ook op de achterkant zien we veranderingen. Het uit de behuizing golvende camera-eiland is verdwenen. In plaats daarvan zijn de lenzen los op het toestel geplakt, net als bij de Samsung Galaxy S23. Bijzonder daarbij is dat de onderste ‘lens’ stiekem twee camera’s bevat. Het gaat om een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een dieptesensor die moet helpen om betere portretten te schieten.

De hoofdcamera zou een resolutie van maar liefst 108 megapixel hebben. Helaas lijkt de groothoeklens van de Nord CE 2 dit keer te ontbreken. Die gebruikte je voor het fotograferen van architectuur of groepen mensen.

Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord CE 3

De OnePlus Nord CE 3 draait waarschijnlijk op de Snapdragon 695. Die chip beschikt over 5G, maar is vreemd genoeg trager dan de MediaTek Dimensity 900-processor van zijn voorganger. OnePlus stopt daar 8 of 12GB RAM bij en maximaal 256GB opslagruimte.

Het toestel krijgt een groot 6,7 inch-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Helaas gaat het wel om een lcd-paneel. De Nord CE 2 had nog een 6,43 inch-oled-display. Dat zorgt voor betere kleuren en een hoger contrast. Verder heeft de batterij een capaciteit van 5000 mAh, wat 500 mAh meer is dan zijn voorganger. De oplaadsnelheid blijft met 67 Watt gelijk. Daardoor moet je het toestel in ongeveer een halfuur volledig kunnen vullen.

OnePlus zou de Nord CE 3 aan het begin van de zomer uit willen brengen. Wat het toestel gaat kosten is nog onbekend. De OnePlus Nord CE 2 had een adviesprijs van 359 euro, maar koop je inmiddels al voor minder dan 250 euro.

