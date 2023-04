OnePlus Nord CE 3 Lite onthuld: groter scherm, sneller opladen

OnePlus’ nieuwe betaalbare smartphone laadt een stuk sneller op en heeft een erg groot scherm. Lees hier alles over de OnePlus Nord CE 3 Lite.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord CE 3 Lite aangekondigd

OnePlus heeft een relatief goedkope smartphone aangekondigd. Het gaat om de Nord CE 3 Lite, die de Nord CE 2 Lite van vorig jaar opvolgt. De telefoon is op verschillende punten verbeterd en ligt binnenkort in de winkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 329 euro en daarmee is ‘ie drie tientjes duurder dan zijn voorganger. Pre-orderen kan vanaf nu en de release vindt plaats op 20 april.

De Nord CE 3 Lite beschikt over een nieuwe 108 megapixel-hoofdcamera, die pixels samenperst om uiteindelijk mooiere foto’s te maken. Een andere verbetering zien we bij de accu, want die laadt een stuk sneller op. De smartphone heeft bovendien een groter scherm gekregen en draait op Android 13.

6,72 inch-scherm: lcd en full-hd (2400 bij 1080 pixels)

120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning

8GB werkgeheugen, 128GB aan opslag

Draait op Android 13 met OxygenOS-software

5000 mAh-accu, snelladen met 67 Watt

108 megapixel-hoofdcamera, geen OIS

2 megapixel-macrocamera en dieptesensor

Verschijnt in twee kleuren: groen en zwart

Adviesprijs van 329 euro

Het scherm van de OnePlus Nord CE 3 Lite is 6,72 inch groot, wat behoorlijk fors is. Daardoor is het fijner om op de telefoon video’s te kijken of games te spelen. Het display heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste moeten beelden erg vloeiend zijn.

De smartphone draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen de OxygenOS-software van OnePlus. Die past de stockversie van Android behoorlijk aan en voegt veel functies toe. OnePlus belooft de Nord CE 3 Lite van twee grote Android-upgrades (naar Android 14 en 15) en drie jaar aan beveiligingspatches te voorzien.

Verbeterde camera en sneller opladen

De belangrijkste verbeteringen zien we bij de camera en oplaadsnelheid. De OnePlus Nord CE 3 Lite heeft een nieuwe hoofdcamera met een resolutie van 108 megapixel. Ter vergelijking: de Nord CE 2 Lite beschikt over een 64 megapixel-camera. Door de nieuwe lens moet de telefoon mooiere foto’s maken, ook in het donker.

De andere camera’s zijn niet verbeterd. Zo heeft de Nord CE 3 Lite opnieuw een (vrijwel nutteloze) 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Je krijgt dan een plaatje met een wazige achtergrond, zodat de voorgrond er juist extra uitspringt.

Voorop zit een 16 megapixel-selfiecamera die dankzij verbeterde software mooiere zelfportretten moet maken. De portretmodus is aangepakt en ook laat de Nord CE 3 Lite je ingezoomde foto’s maken. Je kan tot 3x ‘lossless’ zoomen, waarbij de hoge cameraresolutie wordt gebruikt om het beeld dichterbij te halen – en niet al te veel kwaliteit te verliezen.

Belangrijk is dat de nieuwe Nord-telefoon sneller oplaadt dan zijn voorganger. Het toestel kan snelladen met 67 Watt (in plaats van 33 Watt), waardoor de accu na 30 minuten laden weer voor 80 procent vol zit. Van 0 naar 100 procent opladen neemt volgens OnePlus 41 minuten in beslag. De nieuwe telefoon heeft ook nfc voor contactloze betalingen.

Niet sneller (of langzamer)

Kijken we naar de interne hardware, dan is er weinig veranderd. De OnePlus Nord CE 3 Lite heeft opnieuw een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning. Wel is er meer werkgeheugen aanwezig: 8GB in plaats van 6GB.

OnePlus prikt hier 128GB aan opslagruimte bij, wat je met een micro-sd-kaartje verder kan uitbreiden. Er verschijnt in Nederland geen versie met meer opslag, dus als je extra ruimte nodig hebt dien je een geheugenkaartje te gebruiken.

Ook nieuw: OnePlus Nord Buds 2

OnePlus kondigt tegelijk nieuwe, goedkope oordopjes aan. Het gaat om de Nord Buds 2, die de Nord Buds van vorig jaar opvolgen. De draadloze oordopjes zijn met een adviesprijs van 69 euro twee tientjes duurder geworden, maar hebben nu actieve ruisonderdrukking. Vanaf 20 april liggen ze in de winkels.

Met de nieuwe feature filter je omgevingsgeluid weg. De batterij van de Nord Buds 2-oordopjes gaan tot 5 uur mee op een volle lading als noise cancelling is ingeschakeld. Staat deze functie uit, dan houden de dopjes het maximaal zeven uur vol. Met het meegeleverde oplaaddoosje zijn de dopjes meerdere keren op te laden.

De OnePlus Nord Buds 2 beschikken over bluetooth 5.3 en een IP55-certificatie, waardoor ze stof- en waterbestendig zijn. Ook hebben ze een snellaadfunctie, waardoor je na tien minuten opladen weer vijf uur lang muziek kan luisteren. De bediening gaat via tikje op de oordopjes zelf en instellingen zijn te vinden in de HeyMelody-app.

Meer lezen over OnePlus?