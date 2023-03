‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord CE 3 Lite’

OnePlus brengt binnenkort de Nord CE 3 Lite uit en door een nieuw lek weten we wat de specificaties worden. Dit kun je verwachte van de aankomende smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus Nord CE 3 Lite specificaties gelekt’

Het is binnenkort tijd voor de OnePlus Nord CE 3 Lite, een nieuwe betaalbare smartphone van het bedrijf. Door Twitter-lekker Abhishek Yadav, die vaker (juiste) informatie deelt over onaangekondigde telefoons, weten we nu over welke specificaties de nieuwe Nord beschikt.

Zo krijgt het toestel een groot scherm van 6,7 inch met een full-hd-resolutie. Hierdoor moeten beelden scherp ogen, al gaat het wel om een lcd-display. Dat betekent dat het beeld niet zo kleurrijk is als bij een amoled-scherm, dat bovendien zwart ook echt als zwart laat zien – en niet donkergrijs. De ververssnelheid ligt volgens de bron op 120Hz.

De OnePlus Nord CE 3 Lite verschijnt binnenkort

Net als de OnePlus Nord CE 2 Lite van vorig jaar heeft de CE 3 Lite een Snapdragon 695-processor onder de motorkap. Dit is een redelijk snelle chip met ondersteuning voor 5G. Het is nog onduidelijk hoeveel werk- en opslaggeheugen OnePlus hier bij stopt. Wel zou de telefoon standaard draaien op Android 13.

Verder moet de Nord CE 3 Lite beschikken over een forse 5000 mAh-accu, die kan snelladen met maximaal 67 Watt. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, die niet verder komt dan 33 Watt. Vermoedelijk heb je iets meer dan een half uur nodig om de smartphone volledig op te laden, al weten we dit niet zeker.

Onthulling op 4 april

Op cameragebied lijkt de OnePlus Nord CE 3 Lite een vreemde eend in de bijt te worden. Volgens de lekker heeft de telefoon een (op papier indrukwekkende) 108 megapixel-hoofdcamera, maar ook twee 2 megapixel-lenzen. Dat zijn waarschijnlijk een dieptesensor en macrocamera, waar je in de praktijk over het algemeen erg weinig aan hebt.

OnePlus heeft bekendgemaakt wanneer de Nord CE 3 Lite het levenslicht ziet. Dit gebeurt op dinsdag 4 april om 15.30 uur Nederlandse tijd. Tijdens dit evenement onthult de fabrikant ook een nieuw setje draadloze oordopjes: de OnePlus Nord Buds 2. Dit is de opvolger van de eerste Nord Buds, die in onze review behoorlijk hoge ogen gooide. De Nord CE 2 Lite werd vorig jaar uitgebracht met een adviesprijs van 299 euro.

Android Planet doet op 4 april verslag van de OnePlus-aankondigingen. Wil je op de hoogte blijven? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees meer over OnePlus: