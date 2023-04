OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite: de 4 grootste verschillen

OnePlus heeft een nieuwe midranger aangekondigd die op meerdere vlakken is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Wil je weten welke? Lees dan onze OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite-vergelijking!

OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite

Met de Nord CE 3 Lite zet OnePlus een nieuwe midranger in de markt. Als je hoopt dat hij sneller is dan zijn voorganger, de OnePlus Nord CE 2 Lite, moeten we je helaas teleurstellen. Beide smartphones draaien namelijk op dezelfde Snapdragon 695-processor.

Deze chip is gelukkig nog steeds rap genoeg voor de meeste taken én biedt toegang tot het 5G-netwerk. Verder krijg je bij het nieuwe toestel 8GB RAM in plaats van 6GB. Er is weer 128GB opslag aanwezig, die je kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Natuurlijk zijn er wel de nodige verschillen tussen beide smartphones. We zetten ze op een rij in deze OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite-vergelijking.

1. Groter scherm

De Nord CE 2 Lite had een 6,59 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid bedroeg 120Hz voor soepele beelden. Zijn opvolger heeft grotendeels dezelfde eigenschappen, maar is met 6,72 inch iets groter.

De nieuwe OnePlus Nord CE 3 Lite

Het betreft dus wederom een lcd-display en dat is toch wel jammer. Wij zouden liever een (desnoods kleiner) oled-scherm hebben gezien. Dat biedt een beter contrast en mooiere kleuren. Daar heb je meer aan dan aan deze bescheiden groeispurt.

2. Betere hoofdcamera

Nog niet zo lang geleden waren 108 megapixel-camera’s voorbehouden aan peperdure telefoons. Nu zit er gewoon eentje op de voordelige OnePlus Nord CE 3 Lite. Dat is een flinke sprong vooruit ten opzichte van de 64 megapixel-camera op de Nord CE 2 Lite. Daardoor moet je (in theorie althans) gedetailleerdere foto’s maken, ook in het donker.

Je hoeft de volledige resolutie trouwens niet te benutten. Standaard gebruikt de camera pixel binning om meerdere pixels samen te smelten. Dat zorgt voor mooie 12 megapixel-plaatjes die minder ruimte innemen op je toestel. Het is ook mogelijk om verder in te zoomen, waarbij het kwaliteitsverlies beperkt blijft.

De overige twee camera’s zijn niet verbeterd en mag je ook gelijk weer vergeten. De 2 megapixel-macrolens is bedoeld voor close-ups, maar heeft een te lage resolutie om erg bruikbaar te zijn. Daarnaast tref je nog een dieptesensor aan. Die maakt zelf geen foto’s, maar assisteert de hoofdcamera bij het schieten van portretten. Zo wordt de achtergrond vervaagd, terwijl je onderwerp juist uit de foto lijkt te springen.

3. Sneller opladen

OnePlus heeft niet gesleuteld aan de accucapaciteit. Die bedraagt op de Nord CE 3 Lite nog steeds 5000 mAh. Daarmee moet je het einde van de dag gemakkelijk halen. Voor lichte gebruikers behoort zelfs twee dagen zonder stopcontact tot de mogelijkheden.

Wel vind je een snellere 67 Watt-lader in de doos. Daarmee zit de smartphone volgens OnePlus in 41 minuten helemaal vol. De Nord CE 2 had een veel tragere 33 Watt-adapter. Misschien is dit wel grootste verbetering van het nieuwe toestel.

4. Prijs en software

De OnePlus Nord CE 3 Lite heeft een adviesprijs van 329 euro. Daarmee is hij drie tientjes duurder dan zijn voorganger vorig jaar was. De OnePlus Nord CE 2 Lite koop je inmiddels echter al voor voor zo’n 230 euro. Dat verschil is natuurlijk behoorlijk fors, zeker omdat beide smartphones even snel zijn.

De OnePlus Nord CE 2 Lite

Houd wel rekening met het updatebeleid. De OnePlus Nord CE 3 Lite draait uit de doos op Android 13 en krijgt upgrades naar Android 14 en 15. Daarnaast mag je drie jaar, tot de lente van 2026, regelmatig beveiligingspatches verwachten. De Nord CE 3 Lite is ouder en krijgt alleen nog een upgrade naar Android 14. Daarnaast heeft hij nog twee jaar aan beveiligingspatches tegoed.

Vind je de verbeteringen van de Nord CE 3 Lite niet zo spannend? En kun je leven met de kortere software-ondersteuning? Dan doe je ook met het oudere toestel nog een prima aankoop.

