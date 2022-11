‘Dit is de OnePlus Nord CE 3: smartphone krijgt gloednieuw design’

De OnePlus Nord CE 3 komt eraan en nu zijn afbeeldingen van de smartphone verschenen. Die laten zien dat het toestel een nieuw design krijgt.

‘Dit zijn de OnePlus Nord CE 3 renders’

De renders komen van de bekende smartphonelekker OnLeaks en zijn online gezet door website 91Mobiles. De plaatjes zijn gebaseerd op een prototype van de OnePlus Nord CE 3, maar moeten grotendeels overeenkomen met het definitieve design. Vooral opvallend is dat OnePlus het ontwerp flink heeft aangepast.

Op de afbeeldingen zien we dat de randen van de Nord CE 3 plat zijn in plaats van afgerond, zoals bij de Nord CE 2 van eerder dit jaar. Door de platte randen heeft de nieuwe OnePlus-telefoon iets weg van recente iPhones en de OnePlus X, de smartphone die het bedrijf in 2015 uitbracht. De behuizing heeft een glanzende, zwarte afwerking.



Aan de voorkant zien we een groot scherm van vermoedelijk 6,7 inch met dunne randen. Alleen de ‘kin’, de rand aan de onderkant, is behoorlijk groot. Verder valt op dat de selfiecamera niet meer linksboven in het scherm zit, maar in het midden. Bij de OnePlus 10T zit de frontcamera ook bovenaan in het midden, maar bij de OnePlus 10 Pro dan weer niet.

Achterop zien we twee uitsparingen voor de camera’s. Het zijn echter drie lenzen, waarbij het volgens een eerder gerucht gaat om een 64 megapixel-hoofdcamera en een macrocamera en dieptesensor. 91Mobiles meldt echter dat OnePlus de Nord CE 3 een hoofdcamera van 108 megapixel geeft; dit moeten we dus nog even afwachten.

Wat we nog meer weten

Zoals gezegd heeft de verwachte OnePlus-telefoon een 6,7 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zou een Snapdragon 695-processor zitten, met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Snapdragon 695 zit ook in midrange-smartphones als de Nokia X30 5G, Sony Xperia 10 IV en Motorola Moto G82 en ondersteunt 5G-internet.

De verwachting is dat de OnePlus Nord CE 3 uit de doos op Android 13 draait. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die op dit moment naar steeds meer toestellen wordt uitgerold. Tot slot zou de accu 5000 mAh groot zijn en kunnen snelladen met maximaal 67 Watt.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de Nord CE 3 aankondigt en uitbrengt. De verwachting is dat dit begin volgend jaar gebeurt. De prijs is ook onbekend, maar de Nord CE 2 werd op de markt gebracht met een adviesprijs van 359 euro. Inmiddels kost ‘ie minder dan 300 euro.

