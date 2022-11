‘OnePlus Nord CE 3 gelekt: dit zijn de specificaties’

Een betrouwbare bron heeft de specificaties van de OnePlus Nord CE 3 gelekt. Het toestel krijgt een aantal interessante upgrades.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus Nord CE 3 specificaties gelekt’

OnePlus werkt aan een opvolger voor de Nord CE 2, een betaalbare smartphone die begin dit jaar verscheen. Op de website Gadgetgang zijn namelijk de specificaties van de OnePlus Nord CE 3 opgedoken. De informatie is in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks gedeeld, dus we gaan er vanuit dat de specs kloppen.

De OnePlus Nord CE 3 zou een 6,7 inch-scherm krijgen, wat een stuk groter is dan het 6,43 inch-display van de Nord CE 2. DE resolutie ligt opnieuw op full-hd, maar de ververssnelheid is wel verhoogd: van 90 naar 120Hz. OnePlus kiest echter voor een minder mooi lcd-scherm, terwijl de vorige Nord CE juist een amoled-display heeft.

De OnePlus Nord CE 2

Ook bij de camera’s zien we een aantal veranderingen. De Nord CE 3 krijgt een nieuwe 108 megapixel-hoofdcamera; bij de CE 2 heeft deze lens een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast zou het onaangekondigde toestel beschikken over een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De groothoeklens is geschrapt, terwijl deze over het algemeen nuttiger is dan een macro- of dieptecamera.

Grotere batterij

Verder zou de OnePlus Nord CE 3 zijn voorzien van een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. OnePlus komt mogelijk ook met een versie met 12GB RAM en 256GB opslag. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de selfiecamera maakt foto’s in 16 megapixel.

De batterij is vermoedelijk groter dan bij de Nord CE 2. Volgens de informatie heeft de nieuwe OnePlus-telefoon een 5000 mAh-accu (in plaats van 4500 mAh). Dankzij de snellaadfunctie van 67 Watt moet de smartphone weer rap vol zitten. De Nord CE 2 van dit jaar kan snelladen met 65 Watt en gaat hierdoor in ongeveer 30 minuten van een compleet lege naar een volle accu.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de Nord CE 3 aankondigt en uitbrengt. De verwachting is dat dit begin volgend jaar gebeurt. De prijs is ook onbekend, maar de Nord CE 2 werd op de markt gebracht met een adviesprijs van 359 euro. Inmiddels kost ‘ie minder dan 300 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze OnePlus Nord CE 2 review:

Met de OnePlus Nord CE 2 haal je een prima en fijne smartphone in huis. Desondanks vinden we het moeilijk om de telefoon volmondig aan te raden. Voor ongeveer hetzelfde geld haal je de Nord 2 van vorig jaar in huis. Die is sneller, heeft betere camera’s en een luxer ontwerp. Hij draait bovendien op dezelfde Android-versie als de nieuwe CE.

De verbeteringen ten opzichte van de ‘originele’ Nord CE zijn klein en met 359 euro is de Nord CE 2 eigenlijk iets te duur. Omdat de Nord 2 hetzelfde kost, raden we aan om voor dit toestel te gaan. Je kan natuurlijk ook wachten totdat de nieuwe Core Edition in prijs is gedaald.

De CE 2 is alleen de moeite waard als je uitbreidbare opslag en een koptelefoonaansluiting erg belangrijk vindt. Hecht je hier niet zoveel waarde aan, dan is er niet echt een reden om voor dit OnePlus-toestel te kiezen.

→ OnePlus Nord CE 2 review: OnePlus, blijf bij je kern