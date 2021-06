Een bron heeft vrijwel alle specificaties van een aankomende OnePlus-telefoon gelekt. De OnePlus Nord CE zou 5G-internet, een ‘vloeiend’ 90Hz-scherm en in totaal vier camera’s krijgen. Het toestel wordt op 10 juni officieel gepresenteerd.

Gelekt: OnePlus Nord CE krijgt 5G

Het gerucht komt van MySmartPrice. De Indiase website werkte hiervoor samen met smartphone-insider Yogesh en verspreidt regelmatig juiste informatie over onaangekondigde telefoons, maar zit er ook soms naast. Neem dus een slag om de arm bij dit gerucht.

Belangrijkste (verwachte) specificaties van de OnePlus Nord CE:

6,43 inch-amoled-scherm met 90Hz-ververssnelheid

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Hardware: Snapdragon 750G-processor

Drievoudige camera achterop (64 + 8 + 2 megapixel)

Accucapaciteit van 4500 mAh

5G-internet

Volgens MySmartPrice krijgt de OnePlus Nord CE een plastic behuizing en verschijnt hij in twee versies. Het instapmodel zou 6GB werkgeheugen en 64GB opslag hebben; de uitgebreidere variant komt met respectievelijk 8 en 128GB.

Het toestel heeft volgens het gerucht een scherm met 90Hz-ververssnelheid. Dit betekent dat pixels 90 keer per seconde verversen, in plaats van de gangbare 60 keer. Het resultaat is dat animaties en beelden vloeiender ogen. Dit merk je bijvoorbeeld tijdens het scrollen door menu’s en websites.

5G en vier camera’s in totaal

Verder zou de OnePlus Nord CE 5G krijgen. Dat is vooral fijn met het oog op de toekomst, want de komende jaren rolt de opvolger van 4G steeds breder uit in Nederland.

De nieuwe OnePlus-telefoons heeft volgens de bron vier camera’s in totaal. De drievoudige module achterop zou bestaan uit een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en dieptesensor met 2 megapixel. De selfiecamera zou 16 megapixel zijn.

Over die voorste camera gesproken; die zit in een zogeheten ‘punch hole’ in het scherm. Vorige OnePlus-telefoons hebben ook zo’n gaatje voor de selfiecamera. Volgens MySmartPrice kan de OnePlus Nord CE met 30 Watt aan vermogen opladen.

De nieuwe OnePlus-telefoon zou 25,000 Indiase rupees gaan kosten, wat omgerekend zo’n 280 euro is. Een leuk detail is dat de telefoon een hoofdtelefooningang krijgt. Dit kom je tegenwoordig steeds minder vaak tegen op telefoons.

Presentatie op 10 juni

Op 10 juni weten we of het gerucht van de Indiase website klopt. Dan wordt de OnePlus Nord CE (voluit: Core Edition) namelijk aangekondigd. Het is geen opvolger voor de razendpopulaire OnePlus Nord van vorig jaar, gaf het bedrijf al aan.

Je kunt de Nord CE daarom beter zien als de spirituele opvolger van de OnePlus Nord N10 5G. Dit toestel werd eind oktober 2020 aangekondigd. Wij zijn geen fans van dit toestel. Wat ons betreft kun je beter de ‘gewone’ Nord in huis halen. Hoe dit precies zit, lees of (of bekijk) je in onze review van de OnePlus Nord N10 5G.

