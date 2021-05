OnePlus kondigt Nord CE snel aan: aankondiging op 10 juni

OnePlus laat weten dat op 10 juni een nieuwe Nord-smartphone verschijnt. Het gaat om de OnePlus Nord CE, die nog iets goedkoper wordt dan de populaire Nord van vorig jaar.

OnePlus Nord CE-aankondiging op 10 juni

Over twee weken wordt de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd, zo maakt de Chinese smartphonemaker bekend. Het toestel wordt niet de opvolger van de OnePlus Nord van vorig jaar, maar een iets goedkopere telefoon. Daardoor lijkt het erop dat je de Nord CE meer als de opvolger van de Nord N10 5G moet zien. Deze smartphone werd vorig jaar na de ‘normale’ Nord uitgebracht en was een paar tientjes goedkoper.

De OnePlus Nord CE wordt op donderdag 10 juni aangekondigd en verschijnt ook in Europa. De smartphone ziet dan tijdens het online ‘Summer Launch Event’ het levenslicht. Het is onduidelijk of en wanneer de telefoon in Nederland en België verschijnt. Ook de specificaties zijn nog onbekend; OnePlus zegt alleen dat de Nord CE over 5G-ondersteuning beschikt en betaalbaar is.

Daarnaast gaat OnePlus de Nord N200 5G aankondigen, een nieuwe versie van de N100. Zoals de naam al verklapt heeft de fabrikant 5G-ondersteuning toegevoegd, maar verder houdt OnePlus de kaken op elkaar. De budgetsmartphone verschijnt niet in Europa, maar is op de Amerikaanse markt gericht. De Nord N100 is wel in Nederland te koop, maar – zoals je in onze review leest – het toestel wist niet echt te overtuigen.

Specificaties nog onduidelijk

Als gezegd weten we nog niet over welke specificaties de OnePlus Nord CE beschikt en wat de smartphone gaat kosten. De OnePlus Nord N10 werd vorig jaar uitgebracht met een prijskaartje van 349 euro, waarmee hij 50 euro goedkoper was dan de reguliere Nord. Een aantal maanden na de release verlaagde OnePlus de adviesprijs naar 299 euro. Op dit moment kun je de smartphone voor nog wat minder in huis halen.

De OnePlus Nord N10 beschikt over een 6,49 inch-scherm met 90Hz-ondersteuning. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt ververst en daardoor beelden erg vloeiend laat zien. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels hoog en linksboven zit een klein gat voor de selfiecamera. Het toestel draait op Android 10 en heeft een 4300 mAh-accu met een handige snellaadfunctie.

Verder is de Nord N10 voorzien van een viervoudige camera achterop, met een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Onder de motorkap zit een vlotte Snapdragon 690-processor met 5G, 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De telefoon heeft een koptelefoonaansluiting, vingerafdrukscanner en plek voor een micro-sd-geheugenkaartje.

