Gerucht: nieuwste OnePlus-smartphone heet Nord CE

De aankomende smartphone van OnePlus gaat de Nord CE heten, zo stelt een betrouwbare smartphone-insider. Het is nog onduidelijk wanneer de telefoon wordt aangekondigd.

OnePlus Nord CE komt eraan

Als we de smartphone-insider Max Jambor mogen geloven, brengt OnePlus later dit jaar de Nord CE uit. De opvolger van de OnePlus Nord N10 5G zou eerst de Nord N1 gaan heten, maar nu meldt Jambor dat het toestel een andere naam krijgt. Max Jambor beschikt vaker over informatie over onaangekondigde OnePlus-toestellen en heeft het doorgaans bij het juiste eind.

We weten nog niet wanneer de OnePlus Nord CE wordt gepresenteerd en wat het toestel gaat kosten. Omdat de telefoon de Nord N10 van vorig jaar opvolgt, denken we dat de prijs tussen de 300 en 400 euro ligt. De midranger is daarmee een stuk goedkoper dan de toestellen de OnePlus eerder dit jaar uitbracht. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro worden voor respectievelijk 699 en 899 euro verkocht.

Veel is er nog niet bekend over de Nord CE. In maart doken wel renders van de smartphone op, die laten zien dat ´ie grotendeels op zijn voorganger lijkt. Het scherm vult bijna de hele voorkant en linksboven zit een gaatje voor de selfiecamera. De vingerafdrukscanner zou worden verplaatst naar de zijkant van de behuizing. Bij de Nord N10 zit de scanner achterop.

De verdere specificaties zijn nog onduidelijk. Wel lijkt de telefoon te beschikken over een 6,49 inch-scherm en koptelefoonaansluiting. De OnePlus Nord N10 van vorig jaar heeft een vlotte Snapdragon 690-processor met 5G-ondersteuning en een grote 4300 mAh-accu. In onze review van de OnePlus Nord N10 5G lees je meer over de betaalbare smartphone.

