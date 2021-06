OnePlus Nord CE onthuld: betaalbare smartphone van 299 euro

OnePlus heeft een interessante smartphone aangekondigd: de Nord CE. Het toestel is relatief goedkoop, beschikt over goede specificaties en is binnenkort in Nederland te bestellen.

OnePlus Nord CE officieel: alles wat je moet weten

De OnePlus Nord CE is de nieuwste smartphone van het Chinese bedrijf en een stuk goedkoper dan de OnePlus 9 (Pro) van begin dit jaar. De CE staat voor ‘Core Edition’ en het komt erop neer dat OnePlus de originele Nord van vorig jaar heeft gepakt, ‘m iets heeft versimpeld maar er wel voor zorgt dat je genoeg waar voor je geld krijgt.

Het nieuwe toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en is op 21 juni verkrijgbaar in Nederland. Het instapmodel heeft 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 8GB RAM en 128GB opslag voor 329 euro. De duurste variant heeft maar liefst 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en kost 399 euro. De Nord CE is straks te koop via de officiële website van OnePlus, Coolblue en Belsimpel.

90Hz-scherm en snel opladen

De OnePlus Nord CE beschikt over prima specificaties en heeft bijvoorbeeld een 90Hz-amoled-scherm van 6,43 inch. Omdat het display 90 keer (in plaats van 60) per seconde wordt ververst, zijn animaties veel vloeiender en voelt de smartphone sneller aan.

Het scherm heeft dunne randen, vult bijna de hele voorkant en linksboven zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera. De behuizing is van plastic, maar is met een gewicht van 170 gram wel opvallend licht. Daardoor kun je ‘m makkelijker met één hand vasthouden. Het toestel is met 7,9 millimeter ook relatief dun en heeft een koptelefoonaansluiting.

De accu is met een capaciteit van 4500 mAh groter dan die van de OnePlus Nord (4115 mAh) van vorig jaar. Het opladen gaat heel snel dankzij de Warp Charge 30T Plus-techniek. Leg je de Nord CE een half uur aan de oplader, dan zit de batterij weer voor 70 procent vol.

Dat is voldoende om (bijna) een hele dag door te komen. Volledig opladen tot 100 procent duurt ongeveer een uurtje en de benodigde snellader wordt gewoon meegeleverd. Ontgrendelen gaat met de vingerafdrukscanner onder het scherm, al is ook gezichtsherkenning aanwezig.

Snelle processor en camera’s

Onder de motorkap van de OnePlus Nord CE zit een Snapdragon 750G-processor, die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A52. De chip wordt geholpen door 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en heeft 5G-ondersteuning. Het nieuwe mobiele netwerk is ook in Nederland beschikbaar, maar is op dit moment nog niet sneller dan 4G. Daar komt volgend jaar echter verandering in.

OnePlus heeft de Nord CE voorzien van drie camera’s achterop. Het gaat om een 64 megapixel-hoofdcamera, die ook op de OnePlus Nord N10 5G zit. Ook aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s. De derde ‘camera’ is een 2 megapixel-monochroomlens. Die gebruik je om tijdens het fotograferen filters over je kiekjes te leggen. Zo kun je bijvoorbeeld een zwartwit-foto maken. Verder is de Nord CE voorzien van een nachtmodus voor betere beelden in het donker.

De OnePlus Nord CE draait op Android 11 met daaroverheen de OxygenOS-software van de fabrikant. OnePlus belooft dat de Nord CE twee grote Android-versies-upgrades krijgt: naar Android 12 en 13. Beveiligingspatches, die helpen om lekken en andere problemen in Android op te lossen, verschijnen drie jaar lang en worden om de maand uitgebracht.

Hiermee is het updatebeleid net zo goed als bij de prijzige OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. De Chinese fabrikant rolt nieuwe Android-versies wel vaak eerst uit naar zijn duurdere toestellen, wat dus betekent dat de Nord CE waarschijnlijk langer op Android 12 en 13 moet wachten zodra deze software-updates beschikbaar zijn.

OnePlus Nord CE prijs en release

In het overzichtje hieronder zetten we alle versies van de OnePlus Nord CE op een rijtje, met de bijhorende prijzen en kleuren. Met een instapprijs van 299 euro is de smartphone bij verschijning 100 euro duurder dan de OnePlus Nord van vorig jaar.