‘OnePlus Nord CE gaat strijd aan met Samsung Galaxy A52’

Er wordt steeds meer bekend over de nieuwe budget-smartphone van OnePlus, de OnePlus Nord CE. Inmiddels zijn de specificaties van het toestel gelekt. En wat blijkt? Het toestel lijkt aan de binnenkant bijzonder veel op een succesvolle concurrent, de Samsung Galaxy A52.

Gerucht: OnePlus Nord CE krijgt fors amoled-scherm en een 64 megapixel-camera

De OnePlus Nord CE wordt naar verwachting de opvolger van de OnePlus Nord N10 5G. Android Central lekte onlangs de specificaties van het toestel uit. De Nord CE krijgt een 6,43 inch-amoledscherm met een ververssnelheid van 90Hz. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 765G, een chip die we eerder zagen bij de Samsung Galaxy A52.

Naast de processor hebben de OnePlus Nord CE en de Samsung Galaxy A52 wel meer overeenkomsten. Zo hebben beide toestellen een groot en vloeiend amoledscherm en is er 5G-ondersteuning aan boord. Ook fotograferen beide smartphones met een 64 megapixel-camera aan de achterzijde. De 16 megapixel-frontcamera van de Nord CE heeft wel een lagere resolutie dan de 32 megapixel-selfiecamera van de A52.

Gelekte render van de OnePlus Nord CE

In maart lekten al renders uit van het nog onaangekondigde toestel. De OnePlus Nord CE lijkt veel op zijn voorganger, maar heeft ook een aantal veranderingen. Zo heeft de Nord CE geen vingerafdrukscanner meer aan de achterkant, waar dat bij de Nord N10 nog wel het geval was.

Aankondiging en beschikbaarheid

OnePlus kondigt de OnePlus Nord CE naar verwachting aan op 10 juni, tijdens het online ‘Summer Launch Event’. Het toestel is bestemd voor de Europese markt, dus waarschijnlijk kun je hem straks ook gewoon in Nederland kopen. Wanneer het toestel precies te koop is, is echter nog niet bekend. Daarvoor zullen we nog even geduld moeten hebben.

De OnePlus Nord CE gaat naar verwachting over de toonbank voor een bedrag rond de 350 euro, net zoals de Nord N10. Een aantal maanden na de release verlaagde OnePlus de adviesprijs van de N10 naar 299 euro. Op dit moment kun je de smartphone voor nog wat minder in huis halen.

