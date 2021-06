‘Zo ziet de OnePlus Nord CE eruit, prijs ook bekend’

De OnePlus Nord CE wordt later deze week onthuld, maar de geruchtenmolen blijft draaien. Nu is een afbeelding verschenen van het toestel en we denken ook te weten wat de prijs wordt.

OnePlus Nord CE-uiterlijk gelekt

Via de website PriceBaba is een afbeelding verschenen (zie hieronder) van de aankomende OnePlus Nord CE. De drie camera’s op de achterkant vind je in een verticale opstelling, geplaatst aan de linkerzijde. Daarnaast is de flitser te vinden en ook staat daar geprint: “64MP AI triple cam”. Dat het toestel over drie camera’s beschikt, was al bekend.

De kleur neigt naar blauw, maar in welke andere kleuren het model op de markt komt is nog niet bekend. Uiteraard is het OnePlus-logo te zien op de achterkant. De linkerkant bevat twee knoppen, waarschijnlijk om het volume te bedienen.

De rechterzijde is niet te zien, dus of er een alert slider aanwezig is, is nog de vraag. Dat fysieke schuifje is op veel toestellen van de OnePlus te vinden en laat je snel wisselen tussen geluidsprofielen. Andere details over het design lekten al eerder uit.

‘Prijs OnePlus Nord CE ook bekend’

Via de bekende smartphonelekker Ishan Agarwal is ook de vermeende prijs van het toestel verschenen. Agarwal noemt een Indiase prijs van omgerekend zo’n 260 euro. Er zijn altijd prijsverschillen te vinden tussen verschillende werelddelen, dus we gaan er vanuit dat het toestel voor iets meer op de Europese markt wordt gelanceerd.

De originele OnePlus Nord verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 399 euro. De Nord N10 5G en OnePlus Nord N100 werden respectievelijk in de markt gezet voor 349 en 199 euro, maar zijn later in prijs verlaagd.

Meer over de OnePlus Nord CE

De aankomende OnePlus Nord CE wordt later deze week (10 juni) gepresenteerd en ook de vermeende specificaties liggen al op straat. Zo krijgt het toestel een scherm van 6,43 inch met een ververssnelheid van 90Hz. Daarmee voelt ‘ie een stuk soepeler aan dan standaardschermen van 60Hz. De frontcamera van 16 megapixel zit in een klein gaatje en de vingerafdrukscanner is geplaatst onder het scherm.

Er is ondersteuning voor 5G dankzij de Snapdragon 750G-chip. Ook komen volgens geruchten modellen op de markt met 6GB/64GB en 8GB/128GB geheugen. De camera’s op de achterzijde hebben resoluties van 64, 8 en 2 megapixel. Daarmee maak je naast gewone foto’s ook kiekjes in een grotere hoek. OnePlus zou de derde sensor willen gebruiken voor portretfotografie. Daarbij is de achtergrond wazig, terwijl het onderwerp juist scherp wordt vastgelegd.

Tot slot is ook een koptelefoonaansluiting aanwezig en is de accu 4500 mAh groot. Draadloos opladen is niet van de partij. Hoe snel het toestel op kan laden is nog wel de vraag. Waarschijnlijk gaat dit met 30 Watt, terwijl huidige high-end toestellen van de fabrikant opladen met maximaal 65 Watt.

