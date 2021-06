OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord: de 3 grootste verschillen uitgelegd

De gloednieuwe OnePlus Nord CE is niet de opvolger van de originele Nord, maar een nieuw model. In deze OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord vergelijking zetten we de grootste verschillen tussen de smartphones op een rij.

OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord vs Nord N10 5G

De OnePlus Nord CE 5G is het nieuwste model in OnePlus’ Nord-serie. Die begon vorig jaar met de Nord en werd later aangevuld met de Nord N10 5G en Nord N100. Die laatste is een echte budgetsmartphone, terwijl de Nord N10 5G en Nord beide midrange-modellen zijn en slechts tientjes in prijs verschillen.

Nu is daar de Nord CE bijgekomen. Met een adviesprijs vanaf 299 euro is die even duur als de Nord N10 5G. Op de vraag of de CE-versie dan ook de opvolger is van de N10 5G, antwoordt een OnePlus-woordvoerder ontkennend. De Nord CE 5G is een losstaand model in de serie. Wel bevestigt de woordvoerder dat de Nord N10 5G later dit jaar uit de schappen van (web)winkels en providers verdwijnt.

De drie Nord-modellen doen qua prijs en specificaties nogal aan elkaar denken, maar verschillen ook op belangrijke punten. In deze OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord vergelijking zetten we de drie belangrijkste verschillen onder elkaar en nemen we ook de Nord N10 5G mee.

1. Nieuwe processor en andere geheugencombinaties

De OnePlus Nord CE draait op een Snapdragon 750G-processor. Deze chip is ongeveer even krachtig als de Snapdragon 765G van de Nord en in de praktijk ga je nauwelijks snelheidsverschillen merken. De Nord CE is wel een tikje vlotter dan de Nord N10 5G, die een minder geavanceerde Snapdragon 690-processor heeft.

Alle drie de smartphones ondersteunen 5G-internet en hebben 128GB opslagruimte. De Nord CE en Nord zijn ook te koop met 256GB geheugen, de Nord N10 5G niet. Daar staat tegenover dat laatstgenoemde als enige model een micro-sd-kaartslot heeft, zodat je het geheugen zelf (goedkoper) kan uitbreiden.

De Nord N10 5G heeft 6GB werkgeheugen, waar de Nord CE 5G ook verkrijgbaar is met 8GB en 12GB. De Nord op zijn beurt heeft standaard 8GB en is ook beschikbaar als 12GB-model. Meer werkgeheugen betekent dat de smartphone meer apps en games op de achtergrond actief kan houden, zodat je sneller kan wisselen tussen recent gebruikte apps.

2. Minder camera’s

Op de originele Nord vind je twee selfiecamera’s voorop en vier cameralenzen op de achterkant. De Nord N10 5G gebruikt één selfiecamera en eveneens vier camera’s achterop. De werking van de camera’s achterop is vergelijkbaar, al maakt de duurdere Nord wel betere foto’s.

Op de goedkopere Nord CE zitten minder (drie) en andere camera’s op de achterkant. De macrocamera en dieptesensor zijn weggelaten en vervangen door een 2 megapixel-monochroomlens. Het toestel heeft daarnaast een 64 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. De fotokwaliteit kan niet tippen aan die van de Nord. In het scherm vind je één selfiecamera.

Qua camera’s wint de originele OnePlus Nord dus, wat logisch is omdat hij het duurst is.

Een punt waarop de OnePlus Nord CE 5G wint, is zijn software-ondersteuning. Als gloednieuwe smartphone draait hij uit de doos op Android 11 en krijg je updates naar Android 12 en 13. Ook kun je tot juni 2024 rekenen op beveiligingsupdates, die regelmatig verspreid worden.

Het updatebeleid (twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates) is identiek aan de originele Nord. Maar omdat die een jaar geleden is uitgebracht, stopt de ondersteuning dus ook een jaar eerder. Dit toestel kan nog rekenen op Android 12 en beveiligingsupdates tot de zomer van 2023. Wel is het netjes dat de Nord CE net zo vaak en lang wordt bijgewerkt als de veel duurdere OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

Voor de Nord N10 5G geldt een heel ander verhaal. Deze smartphone blijft hangen op Android 11 en krijgt beveiligingsupdates tot november 2022. Het updatebeleid van de Nord N10 5G is hiermee matig.

Welke OnePlus Nord past bij jou?

Als je interesse hebt in een betaalbare OnePlus-smartphone, heb je dus drie modellen om uit te kiezen. Naar onze mening zijn de originele OnePlus Nord en nieuwe OnePlus Nord CE 5G het meest interessant.

De N10 5G valt simpelweg namelijk wat tegen, zo schrijven we ook in onze OnePlus Nord N10 5G review. Daar verandert de prijsverlaging van vijftig euro weinig aan. Want nu het toestel 299 euro kost, is hij even duur als de splinternieuwe Nord CE 5G. Die laatste is vanwege zijn krachtigere hardware, mooiere scherm en nieuwere software een véél betere koop.

Als je iets meer wil uitgeven, is de originele Nord een goede keuze. Het toestel heeft meer en betere camera’s en standaard meer werkgeheugen dan de Nord CE. Het glazen ontwerp komt ook luxer over dan het plastic van de Core Edition. Eigenlijk presteert de Nord op slechts één vlak minder goed dan zijn CE-variant en dat is de software-ondersteuning. De Nord is al een jaar op de markt en daarom stoppen de updates een jaar eerder.

Nieuwsgierig geworden naar de drie Nord-smartphones? Via onderstaande prijsvergelijkers helpen we je aan de beste deals, of je nu een losse telefoon zoekt of er een abonnement bij wil.

