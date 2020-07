CEO Carl Pei heeft het design van de OnePlus Nord getoond in een video van YouTuber Marques Brownlee. Het toestel toont op het eerste gezicht veel gelijkenissen met de OnePlus 8-serie, maar gaat aanzienlijk minder kosten.

OnePlus Nord-design op video

Na alle lekken en geruchten hebben we nu eindelijk goede beelden van de OnePlus Nord. In een YouTube-video van Marques Brownlee laat Carl Pei, de directeur van OnePlus, persoonlijk zijn aankomende smartphone zien. Hoewel de shots vrij kort zijn, geeft de video duidelijker dan ooit het design weer van de OnePlus Nord.

De OnePlus Nord lijkt qua ontwerp erg op de OnePlus 8 Pro, het nieuwste vlaggenschip van de Chinese telefoonmaker. Het toestel heeft eveneens gebogen randen en een viervoudige camera aan de achterkant. Daarnaast bevinden de selfiecamera’s zich in de linkerbovenhoek van het scherm. OnePlus heeft dus niet gekozen voor een notch of uitschuifbaar component, zoals bij de Oneplus 7 en OnePlus 7 Pro.

Het grote verschil is echter dat de camerastrip zich nu in de linkerbovenhoek van de telefoon bevindt, terwijl deze bij alle recente OnePlus-telefoons in het midden zit. En hoewel de plaatsing van de selfiecamera’s hetzelfde is als bij de OnePlus 8-serie, is ook dit onderdeel vernieuwend. De Nord is namelijk de eerste OnePlus telefoon met een dubbele selfiecamera.

Prijzen en specificaties OnePlus Nord

De OnePlus Nord wordt een stuk goedkoper dan de toestellen die het bedrijf de laatste jaren uitbracht. OnePlus bevestigde eerder dat de Nord minder dan 499 dollar kost. Wat de smartphone in Nederland gaat kosten is nog onbekend, maar het is zeker dat hij betaalbaarder wordt dan de de OnePlus 8 (699 euro) en OnePlus 8 Pro (899 euro).

De OnePlus Nord wordt op 21 juli onthuld en dan komen we dus alles te weten over de definitieve specificaties en adviesprijs. Kun je niet wachten tot het zover is? Bekijk dan welke dingen we al weten over de OnePlus Nord.

Hieronder is de video voor iedereen die wil horen wat Carl Pei te zeggen heeft over hoe het ontwerp en de productie van de OnePlus Nord tot stand is gekomen.

