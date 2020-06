‘OnePlus Nord krijgt dubbele 32 MP + 8 MP-selfiecamera’

De aankomende OnePlus Nord krijgt tegen alle verwachtingen in mogelijk een dubbele selfiecamera. Volgens een insider beschikt het toestel definitief over een 32 megapixel + 8 megapixel-cameramodule aan de voorkant.

‘OnePlus Nord krijgt dubbele selfiecamera’

In tegenstelling tot alle andere geruchten liet Android Central recent weten dat de OnePlus Nord een dubbele selfiecamera krijgt. Deze informatie heeft de website verkregen van een vermeende insider bij OnePlus. De anonieme bron zegt dat een 32 megapixel + 8 megapixel-cameramodule voor de OnePlus Nord definitief is.

Dit is opvallend, aangezien alle OnePlus Nord-renders van de afgelopen maanden dit tegenspreken. Op al deze afbeeldingen is slechts één selfiecamera in het scherm te zien, evenals bij de OnePlus 8.

Daarnaast heeft OnePlus tot nog toe nooit een telefoon uitgebracht met een dubbele selfiecamera. Waarschijnlijk heeft hierdoor vrijwel niemand erbij stilgestaan dat deze mogelijkheid er überhaupt was voor OnePlus Nord.

Nord is een nieuw begin voor OnePlus

Aan de andere kant is het juist logisch als OnePlus deze verandering doorvoert op zijn komende betaalbare telefoon. Sinds de OnePlus 7-serie vinden veel fans en smartphonefanaten namelijk dat de fabrikant zijn persoonlijkheid kwijtraakt.

OnePlus stond altijd bekend om zijn betaalbare smartphones met hoogwaardige specificaties. Vanaf de lancering van de OnePlus 7 zijn de prijzen daarentegen een stuk hoger dan voorheen.

Als reactie hierop gaat OnePlus wederom een ‘goedkope’ telefoon uitbrengen, de OnePlus Nord. Daarnaast benadrukt de smartphonemaker op zijn speciale Instagram-pagina ‘OnePlusLiteZThing’ dat het terugkeert naar zijn roots. Zo luidt de beschrijving van het profiel: “Het is lang geleden dat we zoiets hebben gedaan #NewBeginnings.”

Met dit in het achterhoofd is de introductie van een nieuwe feature op een betaalbaar toestel eigenlijk best logisch. Dit zou een goede manier zijn om aan iedereen te laten zien dat OnePlus het maken van goede, betaalbare telefoons niet verleerd is.

Wil je meer weten over OnePlus’ komende telefoon? Bekijk dan de 8 dingen die wij al weten over de betaalbare OnePlus Nord.

