Gebruikers van de nieuwe OnePlus Nord klagen over een groene en paarse tint in het scherm. OnePlus zegt dat dit gebruikelijk is voor oled-schermen en dit geen kwaliteitsprobleem is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord heeft groene en paarse schermtint

De OnePlus Nord verschijnt bij de eerste gebruikers en zij klagen over het scherm. Gebruikers laten op het officiële OnePlus-forum en Reddit weten dat de OnePlus Nord een groene en paarse schermtint toont. Het probleem komt naar verluidt vooral voor bij een schermhelderheid van ongeveer 25 procent of lager.

Daarnaast lijken de schermkleuren en het omgevingslicht een grote rol te spelen. De paarse schermtint valt bijvoorbeeld extra op wanneer gebruikers een donker thema gebruiken in een slecht belichte ruimte. In bovenstaande video van Reddit-gebruiker leonardoyup kun je duidelijk groene en paarse kleuren zien bij verschillende helderheden.

Reactie van OnePlus op klachten over scherm

OnePlus heeft gereageerd en laat aan 9to5Google weten dat het hier niet gaat om een kwaliteitsprobleem. Volgens de fabrikant is de groene en paarse tint een gebruikelijke ‘bijwerking’ van oled-schermen. Het bedrijf vertelt verder niks over eventuele vervolgstappen om het probleem aan te pakken.

De OnePlus 8 Pro toonde vergelijkbare schermproblemen en kreeg ook veel klachten hierover. De fabrikant bracht uiteindelijk verschillende updates uit, die voor sommigen hielpen en voor anderen niet. Uiteindelijk ging het om een hardwareprobleem, waar sommige OnePlus 8 Pro-exemplaren meer last van hadden dan andere.

Waarschijnlijk is dit bij de OnePlus Nord niet anders en gaat het hier vooral om pech. Mocht jij een pechvogel zijn die er duidelijk er meer last van heeft dan anderen, dan kun je mogelijk proberen om jouw toestel in te ruilen voor een nieuwe.

Houd daarnaast de site in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele reacties of oplossingen. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

Meer lezen over OnePlus