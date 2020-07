Na vele geruchten wordt vanmiddag om 16.00 uur de OnePlus Nord officieel onthuld. Wil je de onthulling van de nieuwe smartphone volgen? Check dan hier de livestream.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update: De OnePlus Nord is onthuld. Het toestel kost 399 euro en is vanaf 4 augustus verkrijgbaar. Check de artikelen hieronder voor alle specificaties en onze eerste ervaringen.

Kijk hier de OnePlus Nord livestream

Vanmiddag om 16.00 uur vindt een nieuw OnePlus-event plaats waar eindelijk de OnePlus Nord officieel uit de doeken wordt gedaan. Net als bij eerdere OnePlus-presentaties kun je de aankondiging van de Nord live volgen. Dit keer kan dit op twee manieren: in augmented reality via de OnePlus Nord-app, of simpelweg via de YouTube-stream hieronder.

De bekende tech-YouTuber UnboxTherapy onthult straks de OnePlus Nord. Als gezegd is het ook mogelijk om de onthulling in augmented reality te volgen. Dit doe je door de OnePlus Nord-app te downloaden en installeren, eventueel een avatar te selecteren en de app iets voor 16.00 uur te starten. Je ziet dan ‘door de lens’ van je smartphone de onthulling van de Nord in je eigen huis.

OnePlus raadt aan om je telefoon volledig op te laden voordat je de augmented reality-presentatie start, verbonden te zijn met wifi en oordopjes te gebruiken.

Wat we weten over de OnePlus Nord

De afgelopen weken is het nodige over de OnePlus Nord gelekt. Zo weten we dat de smartphone een stuk goedkoper wordt dan de OnePlus 8 (699 euro) en 8 Pro (899 euro), die eerder dit jaar werden uitgebracht. Het toestel heeft een nieuw design en 6,44 inch-scherm met een 90 Hz-ververssnelheid. Daardoor voelt de Nord snel en soepel aan.

Onder de motorkap van de nieuwe OnePlus-telefoon zit een Snapdragon 765-chip met 6GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte. De smartphone beschikt over vier camera’s: een primaire 48 megapixel-camera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrolens en 5 megapixel-dieptesensor. In de twee cameragaatjes in het scherm zitten nog eens twee selfiecamera’s.

Verder is de verwachting dat de OnePlus Nord op Android 10 draait en beschikt over een grote 4115 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen. Omdat de Nord een stuk goedkoper wordt dan de OnePlus 8 en 8 Pro, is de telefoon niet waterdicht en ontbreekt draadloos opladen.

Blijf op de hoogte van de OnePlus Nord-aankondiging door de website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Lees meer over OnePlus: