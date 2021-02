OnePlus maakt zijn goedkoopste smartphones nog iets goedkoper

OnePlus gaat zijn goedkoopste smartphones nog iets betaalbaarder maken. Voor de OnePlus Nord N10 5G en Nord N100 betaal je voortaan 50 euro minder, waardoor de toestellen aantrekkelijker worden.

OnePlus Nord N10 5G goedkoper gemaakt

De OnePlus Nord N10 5G verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 349 euro, maar kost voortaan 299 euro. Dit laat OnePlus weten middels een persbericht. De OnePlus Nord N100, de goedkoopste telefoon die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht, kost voortaan nog maar 149 euro. Eerder betaalde je 199 euro voor deze smartphone, al was ‘ie al een beetje in prijs gedaald.

De OnePlus Nord N10 is voortaan 100 euro goedkoper dan de reguliere OnePlus Nord, en dat is maar goed ook. Het toestel kostte voorheen slechts 50 euro minder, maar dan moest je wel genoegen nemen met een boel concessies. Zo heeft de Nord N10 5G een minder mooi scherm dan de normale Nord, maar ook langzamere hardware en minder goede camera’s. Voor 299 euro is de N10 een iets betere deal.

De OnePlus Nord N100 ligt voortaan voor 149 euro in de winkels en daarmee is ‘ie ongeveer even duur als bijvoorbeeld de Motorola Moto G9 Play en Moto E7 Plus. Het toestel heeft een 90Hz-scherm, maar ook een forse 5000 mAh-accu. Wil je meer weten over deze budgettelefoon? Check dan onze OnePlus Nord N100 review.

OnePlus Nord N10 5G review

Ook van de OnePlus Nord N10 5G hebben we een review geschreven. De conclusie van de recensie lees je alvast hieronder. Kijk je liever? Check dan de video onderaan dit artikel, waar we je in een paar minuten bijpraten over de OnePlus-smartphone.

De normale OnePlus Nord was een slimme keuze van de fabrikant en dat toestel gooide hoge ogen. Dat er meer OnePlus Nord-smartphones zouden komen wisten we, maar het bestaansrecht van de Nord N10 5G is twijfelachtig. Het is namelijk zo dat de reguliere Nord de grootste concurrent van de N10 is. Geef je wat meer uit, dan koop je een toestel met een mooier scherm, snellere hardware, betere camera’s en veel beter updatebeleid. De koptelefoonaansluiting en het micro-sd-kaartslot zijn fijne mogelijkheden, maar daarmee redt de N10 zich niet. Al met al kun je beter doorsparen voor de ‘normale’ OnePlus Nord, want de N10 is geen echte aanrader.

