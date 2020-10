OnePlus heeft twee nieuwe telefoons in de Nord-serie onthuld. De Nord N10 5G kost iets minder dan de reguliere Nord en kan met 5G overweg. De N100 is een betaalbaar instapmodel met minder krachtige hardware.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord N10 5G en Nord N100 officieel

De OnePlus Nord-lijn bestaat vanaf nu uit drie toestellen. De ‘normale’ OnePlus Nord, die sinds afgelopen zomer verkrijgbaar is, wordt namelijk vergezeld door twee toestellen met een scherper prijskaartje. De OnePlus Nord N100 kost 199 euro en voor de Nord N10 5G moet je 349 euro neertellen. Het is nog onduidelijk of en wanneer de telefoons in Nederland verschijnen. In dit artikel bespreken we beide modellen.

OnePlus Nord N10 5G: betaalbaar 5G

Te beginnen met de OnePlus Nord N10 5G, de duurste van de twee. Zoals de naam al doet vermoeden heeft hét unieke kenmerk van dit toestel met 5G te maken. Het 349 euro kostende toestel kan namelijk overweg met de opvolger van 4G, dat ook in Nederland steeds breder uitrolt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de OnePlus Nord N10 5G:

6,49 inch-display met 90Hz-ververssnelheid voor vloeiend beeld

4300 mAh-accu met snelladen (30 Watt)

Snapdragon 690-processor

6GB RAM en 128GB (uitbreidbare) opslag

Vier camera’s achterop, 16 megapixel-selfiecamera

Adviesprijs van 349 euro

Verkrijgbaar in één kleur: Midnight Ice

Ook de cameramodule op de achterkant valt op. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een ultragroothoeklens, een macrocamera voor plaatjes van dichtbij en een monochroomlens. Met laatstgenoemde kun je zwart/wit-foto’s maken. De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel.

Dit is de OnePlus Nord N100

Verder heeft OnePlus een flink goedkoper instapmodel aangekondigd. De Nord N100 wordt in de markt gezet als ‘entertainment’-telefoon. De krachtige dual-stereospeakers zijn bijvoorbeeld ideaal om muziek te luisteren en dankzij het grote scherm en de forse accu is ook films kijken geen probleem. Dit zijn de belangrijkste specs van de OnePlus Nord N100:

6,52 inch-scherm

5000 mAh-accu met 18 Watt-snelladen

Snapdragon 460-processor

4GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslag

Drie camera’s achterop, enkele selfiecamera voorop

Adviesprijs van 199 euro

Verkrijgbaar in één kleur: Midnight Frost

De Nord N100 heeft achterop drie camera’s. De primaire camera krijgt ondersteuning van een bokehlens voor portretfoto’s en macrocamera. Deze gebruik je voor het maken van close-up-foto’s.

Al met al is de OnePlus Nord N100 dus een beter betaalbaar alternatief voor de N10 5G en reguliere OnePlus Nord. Je levert onder meer in op processorkracht, werkgeheugen en opslag, oplaadsnelheid en camera’s. Daartegenover is het prijsverschil wel tussen de 150 en 200 euro.

OnePlus Nord-lijn breidt uit

De Nord-lijn van OnePlus bestaat nu dus uit drie toestellen. Afgelopen zomer bracht men het basismodel uit, die simpelweg OnePlus Nord heet. Dit toestel is een beter betaalbaar alternatief voor toestellen als de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus 8T, die allemaal honderden euro’s duurder zijn.

De Nord N10 5G kan ook met 5G overweg, maar is wel uitgerust met iets minder krachtige hardware. Dat verschil is echter makkelijk te verklaren wanneer je naar de adviesprijzen kijkt. Een losse OnePlus Nord kost namelijk 399 euro, voor de N10 5G betaal je 50 euro minder. Het instaptoestel uit de Nord-lijn is dus de N100, die met zijn 199 euro een stuk beter betaalbaar is.

Android Planet gaat de komende periode aan de slag met de nieuwe Nord-telefoons. Over het reeds verkrijgbare model zijn we in ieder geval erg enthousiast. Dit is de conclusie van onze OnePlus Nord review:

Experiment geslaagd, want een kompas wijst altijd naar het ware Noorden! De OnePlus Nord is namelijk zeker een aanrader als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel in het middensegment. Het toestel doet het op veel punten uitstekend. Zo is het 90Hz-scherm erg fijn, is de accuduur goed en gaat het opladen lekker snel.

Meer over OnePlus: