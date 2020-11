OnePlus laat weten dat de Nord N10 5G, een betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning en een vloeiend 90Hz-scherm, volgende week te koop is. De goedkopere OnePlus Nord N100 is nu verkrijgbaar.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord N10 5G release in Nederland

De OnePlus Nord N10 5G is vanaf volgende week vrijdag (20 november) te koop in Nederland, zo maakt de fabrikant bekend. OnePlus onthulde de smartphone al eerder en laat nu weten wanneer ‘ie officieel wordt uitgebracht. De Nord N10 5G heeft een adviesprijs van 349 euro en is daarmee een paar tientjes goedkoper dan de OnePlus Nord van eerder dit jaar, die 399 euro kost.

De OnePlus Nord N10 5G valt vooral op door de 5G-ondersteuning en het vloeiende 90Hz-scherm. Daarnaast heeft de smartphone een vlotte Snapdragon 690-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het display is 6,49 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In het scherm zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Op de achterkant zit naast een vingerafdrukscanner ook een viervoudige camera. De primaire 64 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en 5 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De accu is 4300 mAh groot en ondersteunt Warp Charge 30T, waardoor ‘ie snel oplaadt.

OnePlus Nord N100: budgettelefoon nu te koop

De OnePlus Nord N100 is de goedkoopste telefoon van het bedrijf tot nu toe en kost 199 euro. De smartphone is vanaf vandaag om 11.00 uur te koop via de officiële OnePlus-website, maar je kan ook bij Coolblue, Belsimpel en Amazon terecht. De N100 is een echt budgettoestel en de hardware is dan ook bescheiden.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 460-chip met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De opslag kun je wel uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Het 6,52 inch-scherm heeft een relatief lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dit is gunstig voor de accuduur en prestaties van de Nord N100, maar het scherp oogt niet superscherp.

Wel beschikt de telefoon over een flinke accu van 5000 mAh die snel oplaadt met maximaal 18 Watt. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en driedubbele camera (primair, macro en dieptesensor) en de telefoon draait op Android 10, net als de N10 5G. De smartphone worden hoogstwaarschijnlijk wel bijgewerkt naar het nieuwe Android 11.

Android Planet publiceert binnenkort een review van de OnePlus Nord N10 5G. Houd de website dus in de gaten, of check de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Hieronder zie je de meest recente OnePlus-nieuwtjes die we hebben geschreven.