De betaalbare OnePlus Nord N100, die sinds kort in Nederland te koop is, heeft toch een vloeiend 90Hz-scherm. Dit is opvallend, want OnePlus meldde eerder dat de telefoon over een standaard 60Hz-display beschikt.

OnePlus Nord N100 heeft 90Hz-scherm

De 199 euro-kostende OnePlus Nord N100 heeft een scherm met een hogere ververssnelheid van 90Hz, zo schrijft website Android Authority. Een bijzondere ontdekking, aangezien OnePlus eerder aan de website vertelde dat de N100 een standaard 60Hz-scherm heeft. Desondanks is in de scherm-instellingen van de smartphone een 90Hz-optie aanwezig. Schakel je die in, dan wordt het display vaker ververst en ogen animaties en beelden soepeler.

Ook op het testtoestel van Android Planet is een 90Hz-functie aanwezig. Die schakel je – net als bij andere OnePlus-telefoons, die ook een vloeiender scherm hebben – in via ‘Instellingen > Scherm > Geavanceerd > Vernieuwingsfrequentie’. Op de screenshots hieronder zie je dat vervolgens een 90Hz-optie in beeld verschijnt.

Het is niet helemaal duidelijk waarom OnePlus bij de lancering van de Nord N100 het 90Hz-scherm niet benoemde, maar Android Authority speculeert dat het waarschijnlijk te maken heeft met de minder krachtige hardware van de N100.

De OnePlus-telefoon heeft een bescheiden Snapdragon 460-chip en die is misschien niet krachtig genoeg om altijd een vloeiende ervaring te bieden. OnePlus zegt nu ook de ververssnelheid afhangt van de instellingen en de apps die je op dat moment gebruikt. De Snapdragon 460-processor is bedoeld voor budgettelefoons en zit bijvoorbeeld ook in de Nokia 3.4 en Motorola Moto E7 Plus.

De OnePlus Nord N100 is sinds vorige week in Nederland verkrijgbaar en valt vooral op door het grote 6,53 inch-scherm en forse 5000 mAh-accu. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel relatief laag, al is dit gunstig voor de prestaties en batterijduur van de N100. De smartphone ondersteunt ook snelladen (met 18 Watt), heeft een driedubbele camera achterop en ontgrendelt met een vingerafdrukscanner.

Net als de OnePlus Nord N10 5G, een duurdere smartphone die gelijktijdig verscheen, draait de N100 op Android 10. Opvallend, want dit is niet de nieuwste Android-versie en het toestel krijgt veel minder updates dan andere OnePlus-telefoons. Waar toestellen als de OnePlus Nord en 8T twee grote versie-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates krijgen, wordt de N100 minder lang ondersteund.

Het toestel krijgt alleen een update naar Android 11 en twee jaar beveiligingsupdates, wat dus ook geldt voor de Nord N10 5G. Veel smartphones in deze prijsklasse, van bijvoorbeeld Nokia, Samsung of Oppo, krijgen vaker en meer updates. Ook de reguliere OnePlus Nord, die een paar tientjes duurder is dan de N10 5G, kan rekenen op een beter updatebeleid.

Android Planet komt binnenkort met een review van de betaalbare OnePlus Nord N100. Onze recensie van de OnePlus Nord N10 5G is al te lezen en in de bijhorende videoreview (zie hieronder) vertellen we je alles over de smartphone.

