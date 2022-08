OnePlus komt met Nord N20 SE, dit zijn de specificaties van het budgetmodel

Er zijn specificaties en foto’s opgedoken van de OnePlus Nord N20 SE. Het gaat om een nieuwe budgetsmartphone van de Chinese fabrikant. Of hij ook naar Nederland komt is nog niet duidelijk.

Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord N20 SE

Eerder deze week verscheen de high-end OnePlus 10T en nu komt het bedrijf met een smartphone aan de andere kant van het spectrum: de OnePlus Nord N20 SE. Het gaat om een budgetmodel dat plots in de officiële winkel van OnePlus op AliExpress te vinden is.

De N20 SE is een (nog) goedkopere versie van de OnePlus Nord N20 5G en heeft bescheiden specificaties. Het toestel draait op een MediaTek Helio G35-chip, die ook in de vergelijkbare Oppo A54s zit. Dat is geen heel rappe processor, al is hij wel geschikt voor dagelijkse taken als appen, surfen en liken. OnePlus stopt daar 4GB RAM en 64GB opslagruimte bij. Je hebt geen toegang tot het 5G-netwerk.

Het scherm is 6,56 inch groot met een relatief lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het gaat om een lcd-display, dat minder mooi oogt dan een oled-paneel. De accu is met 5000 mAh wel lekker groot en gaat waarschijnlijk erg lang mee. Opladen doe je met een snelheid van 33 Watt. Dat is in deze prijsklasse behoorlijk rap.

Op de achterkant zit een 50 megapixel-camera en een tamelijk overbodige dieptesensor. Die moet voor mooie portretten zorgen, maar dat lukt ook prima zonder. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel en zit in een druppelvormige notch. Het toestel draait op Android 12.

Nederlandse release nog onzeker

De OnePlus Nord N20 SE is vanaf aanstaande maandag, 8 augustus, te bestellen in de kleuren zwart en blauw. De prijzen liggen rond de 200 dollar. Of OnePlus deze smartphone ook officieel in Nederland gaat verkopen is nog onzeker. Die kans lijkt echter wel aanwezig, aangezien de versie op AliExpress gewoon in Europa te gebruiken is.

